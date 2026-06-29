Así reaccionó Gomita a posible reconciliación de Gala Montes y Adrián Marcelo

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, reaccionó a la posible reconciliación de Adrián Marcelo y Gala Montes.

Y es que después de la guerra que protagonizaron en La Casa de los Famosos México, la influencer se refirió a esta situación.

“Ahora resulta, todo lo que se dijeron, a ver por qué a ellos no se las arman de pedo cómo a mí, de todo lo que se dijeron adentro y todo lo que pasó", dijo en entrevista.

Por separado, Gala Montes y Emiliano Aguilar se volvieron tendencia tras publicar fotografías juntos en una playa de Cartagena, Colombia. Aunque en redes sociales se especula un noviazgo, Gala aclaró que se trata de una relación laboral y que planean lanzar una colaboración musical próximamente