Motociclista queda grave tras incrustarse contra una van de pasajeros en la 307

Un motociclista resultó gravemente lesionado y quedó inconsciente luego de protagonizar un fuerte accidente sobre la carretera federal 307, en el tramo que comunica Tulum con Playa del Carmen, a la altura del Hotel Hard Rock Riviera Maya.

El percance ocurrió durante la tarde de este sábado cuando el conductor de una motocicleta Vento de 250 centímetros cúbicos, color negro, circulaba por la vía federal y terminó impactándose violentamente contra la parte posterior de una camioneta de transporte público.

De acuerdo con versiones proporcionadas por automovilistas que presenciaron el accidente, el motociclista presuntamente circulaba a exceso de velocidad y realizaba maniobras entre los vehículos, desplazándose de un lado a otro de la carretera.

Al encontrarse con la unidad de transporte, aparentemente no logró frenar a tiempo y se estrelló contra la parte trasera.

La motocicleta terminó severamente dañada, mientras que la camioneta Toyota HiAce de pasaje, identificada con el número económico F-95 y afiliada al sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río de Playa del Carmen, presentó daños considerables en la parte posterior, principalmente en la fascia y el cristal trasero.

Tras el impacto, el motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, inconsciente y sin responder a los estímulos. Ante la emergencia, guardavidas del complejo hotelero, quienes cuentan con capacitación como paramédicos, acudieron como primeros respondientes para brindarle atención y mantenerlo estabilizado mientras llegaban los servicios de emergencia.

Minutos después arribó una unidad médica del Cuerpo de Bomberos, adscrita a Protección Civil y con base en Puerto Aventuras.

Los paramédicos valoraron al herido y, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, determinaron trasladarlo de manera inmediata bajo código rojo a un hospital de Playa del Carmen, donde recibiría atención médica especializada. E

l accidente provocó movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades sobre este importante tramo carretero. Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y efectuar el peritaje que permitirá determinar cómo ocurrió exactamente la colisión.

Las unidades involucradas permanecieron bajo resguardo de las autoridades mientras se efectuaban las investigaciones para establecer responsabilidades. En tanto, el conductor de la unidad de transporte público activó la póliza de seguro correspondiente para atender los daños derivados del accidente.