Gomita causa polémica en redes sociales por vender hot dogs en la iglesia

Gomita reveló hace unos meses que pasó por momentos muy complicados en cuanto a su salud se refiere, incluso se tuvo que someter a una cirugía para poder estar bien. Sin embargo, la creadora de contenido comentó que siempre se mantuvo con mucha fe y en la iglesia cristiana.

Después de un tiempo de pasar por esta situación, todo parece indicar que su fe está más fuerte que nunca y en varias ocasiones ha compartido con sus seguidores cuando va a la iglesia. En esta ocasión, no sería la excepción, pues la joven decidió compartir que tiene un puesto de hot dogs para apoyar a la comunidad.

Noticia Destacada Lapizín, hermano de Gomita, asegura que Cecilia Galliano le dio comida para perro

Gomita tiene un puesto de hot dogs en la iglesia

Por medio de algunos videos que se encuentran en TikTok, se puede observar como va a comprar los ingredientes, la impresión del menú y la publicidad de este nuevo puesto de comida. Añadió que todo lo recaudado se destinará para una labor de voluntariado y apoyo comunitario.

En los videos que se han hecho virales, se puede ver a Gomita acomodando todo lo necesario para poder montar su puesto, Después de mostrar todo eso, reveló que triunfó y terminó con toda la mercancía que tenía.

Noticia Destacada Gomita rompe el silencio sobre el problema de salud que casi le cuesta la vida

“Mis niños, vendimos todo, todo se vendió. Gloria a Dios. Yo creo que para la otra voy a comprar más”

Esta publicación generó una ola de comentarios entre los usuarios, pues algunos solo se enfocaron en un video sin saber el contexto completo. De esta manera, Gomita compartió que no está iniciando un negocio, pues todo lo que hace es por ayudar a la comunidad de su iglesia.

Por otra parte, algunos usuarios no dudaron en defender a la influencer y aplaudir la gran labor que decidió hacer.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal