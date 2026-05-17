Lapizín, hermano de Gomita, asegura que Cecilia Galliano le dio comida para perro

Recientemente, "Lapizín", el hermano menor de la conocida influencer Gomita, reveló en un formato de podcast un polémico y desagradable momento que vivió durante su infancia junto a la conductora argentina Cecilia Galliano, asegurando que ella le dio de comer galletas para perro.
A casi una década de haber concluido las transmisiones del programa de televisión Sabadazo, el comediante comentó que él tenía seis años cuando vivió este momento. Las declaraciones del joven payaso han generado revuelo en redes sociales, donde seguidores del comediante han mostrado su apoyo.
Cecilia Galliano le habría dado comida para perro a Lapizín
De acuerdo con las declaraciones del joven payasito, los hechos ocurrieron cuando él era un niño de apenas seis años y asistía al foro del programa de televisión. Durante una sección del show que involucraba a mascotas, Galliano le entregó unas galletas en plena transmisión en vivo y le ordenó de manera directa que se las comiera.
Lapizín obedeció la indicación sin saber lo que contenían, confirmando que poco después terminó vomitando debido al fuerte malestar que le provocó el alimento canino. Además de este incidente, el hermano de Gomita detalló que no fue una situación aislada, ya que en múltiples ocasiones recibió insultos y malos tratos verbales por parte de Cecilia.
"Una vez en el programa, no sé si lo habrá hecho por maldad... me dio unas galletas cuando estaba una sección de perros. Me las dio en la tele y me dijo: 'Ten, cómetelas'; me las comí. Eran galletas de perro. Salí vomitando", relató Lapizín. Por su parte, Gomita, quien también se encontraba presente, intervino para calmar las tensiones.