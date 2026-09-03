Caso Jonathan Meléndez: detienen a dos sospechosos por el asesinato del músico de Camilo Séptimo

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, conmocionó al medio musical y a la sociedad mexicana. El músico de 38 años fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, junto con su pareja, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar.

El crimen ocurrió durante la tarde del martes en un complejo residencial de Atizapán, ubicado en la zona metropolitana de Ciudad de México. Las autoridades localizaron a las víctimas dentro del departamento, mientras que otro hijo de la pareja, de 6 años, permaneció con vida y no presentó lesiones.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, las víctimas fueron encontradas atadas con cinta adhesiva. Meléndez, su pareja y la menor de 3 años recibieron impactos de bala en la cabeza, mientras que la empleada doméstica fue atacada por la espalda. El perro de la familia también fue localizado sin vida.

La noticia causó especial impacto entre seguidores de Camilo Séptimo, agrupación de rock alternativo de la que Meléndez formaba parte como compositor y tecladista. La banda tenía programada una presentación para finales de septiembre en Ciudad Juárez.

Hay dos detenidos por el crimen

A menos de 12 horas del hallazgo, autoridades del Estado de México, Ciudad de México y el gobierno federal coordinaron un operativo que permitió detener a dos personas presuntamente relacionadas con el multihomicidio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que uno de los sospechosos mantenía una relación cercana con el músico y habría utilizado esa confianza para entrar al domicilio.

Los detenidos fueron identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”. De acuerdo con la información proporcionada por García Harfuch, Diego Sebastián “N” era socio de una de las víctimas y habría aprovechado ese vínculo para acceder al departamento.

Vecinos reportaron gritos y disparos

Los primeros datos sobre el caso señalan que vecinos del inmueble escucharon gritos y detonaciones durante la tarde. Sin embargo, las víctimas fueron localizadas hasta poco antes de la medianoche dentro del departamento, situado en el último piso del edificio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación del multihomicidio para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la responsabilidad de los dos detenidos. Ambos serán presentados ante un juez, quien determinará su situación jurídica.

El asesinato de Jonathan Meléndez y su familia ocurre en un contexto en el que el gobierno federal ha reportado una disminución en las cifras de homicidios dolosos. Aun así, casos con múltiples víctimas continúan generando preocupación y reacciones entre la población.