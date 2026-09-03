Dos nuevos casos elevan a 45 los pacientes con miasis por gusano barrenador en Yucatán

Yucatán confirmó dos nuevos casos humanos de miasis por gusano barrenador durante la última semana de agosto y elevó a 45 el acumulado desde el 2025, la cifra más alta entre los tres estados de la Península.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la semana 33, del 22 al 28 de agosto, el estado volvió a registrar pacientes después de haber reportado también dos casos la semana previa.

De los 45 contagios acumulados en Yucatán, 35 corresponden al 2026 y 10 al año pasado. La entidad se mantiene por encima de Quintana Roo, con 25 casos, y Campeche, con 13. La Península sumó cuatro nuevos diagnósticos en la última semana: dos en Yucatán y dos en Quintana Roo. Campeche no reportó nuevos pacientes.

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Yucatán también figura entre los estados con defunciones vinculadas a esta enfermedad. En marzo pasado se confirmó la muerte de una mujer con miasis por Cochliomyia hominivorax, una de las cuatro defunciones registradas en México durante este año.

La enfermedad sigue avanzando

El avance local ocurre mientras México atraviesa un repunte de casos humanos. Durante la semana 33 se confirmaron 31 nuevos pacientes en 17 estados, el doble de los 15 registrados en la semana anterior. Con estos diagnósticos, el país acumula 633 casos desde 2025, de los cuales 516 corresponden a este año.

Aguascalientes y Sinaloa reportaron por primera vez casos humanos, por lo que ya son 27 entidades con al menos un diagnóstico acumulado.

Chiapas mantiene el mayor número nacional, seguido de Veracruz, Oaxaca y Puebla. Yucatán se mantiene entre las entidades con mayor carga y ocupa el primer lugar peninsular.

El gusano barrenador es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales del cuerpo.

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Cuando las larvas nacen, penetran en los tejidos y se alimentan de carne viva, lo que puede provocar lesiones severas si la infestación no se atiende oportunamente.

La Secretaría de Salud recomienda mantener limpias y cubiertas las heridas, vigilar cualquier lesión y acudir de inmediato a una unidad médica ante la presencia de larvas, secreciones, mal olor o dolor creciente.

La vigilancia de los casos humanos está a cargo de la Secretaría de Salud, mientras el Senasica mantiene el seguimiento de la plaga en animales.

El regreso del gusano barrenador a México ocurrió a finales del 2024, cuando se detectó nuevamente en ganado de Chiapas procedente de Centroamérica.