Fallas en cajeros del estacionamiento del aeropuerto de Cancún provocan quejas de usuarios

De los cuatro cajeros destinados al cobro del estacionamiento en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún, solo funcionan dos y uno de ellos presenta fallas al momento de devolver el cambio. Ante esta situación, usuarios dijeron sentirse timados, además de señalar la pérdida de tiempo y el elevado costo del servicio.

La familia Hernández, que llevó a sus familiares para que viajaran ayer a Ciudad de México, intentó pagar el boleto del aparcamiento, con un costo de 50 pesos por 20 minutos; sin embargo, al introducir un billete de 500, la máquina no les devolvió el cambio. “Es muy caro el estacionamiento y, además, fallan los cajeros”, reclamaron.

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Una situación similar enfrentó el usuario Jorge Estrella, quien intentaba cubrir 172 pesos por el uso del aparcamiento, pero el dispositivo rechazó en repetidas ocasiones su billete de 200, por lo que tuvo que solicitar ayuda mediante el interfono. “Es una pérdida de tiempo las fallas en este tipo de servicio”, dijo.

El Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) presume ser la gran puerta de entrada al Caribe Mexicano, pero para miles de usuarios la experiencia comienza con un golpe al bolsillo y termina poniendo a prueba la paciencia.

El equipo rechaza monedas y billetes; además, no da comprobantes / Liza Vera

A los costos elevados se suma la precariedad tecnológica: dispositivos que rechazan monedas y billetes, máquinas que no emiten comprobantes y personas obligadas a perder tiempo para conseguir asistencia. La concesionaria admite que las deficiencias son “habituales”, normalizando lo que debería resultar inaceptable en una terminal aérea internacional.

El resultado es un doble castigo: pagar caro y perder tiempo. Pasajeros, choferes y turistas coinciden en que las demoras en los vuelos, las tarifas del transporte público y los desperfectos en los equipos de cobro forman parte de un mismo patrón: una terminal que cobra como de primer mundo, pero funciona con servicios de tercera.

Una familia que intentó pagar 50 pesos por 20 minutos introdujo un billete de 500 y la máquina no le devolvió el cambio; a otra, le regresó el dinero en varias ocasiones. / Liza Vera

Cancún merece un aeropuerto funcional, no un estacionamiento que termine convertido en metáfora de la desorganización. Porque cuando aparcar cuesta caro y pagar se vuelve todavía más complicado, lo que se deteriora no es solo el bolsillo del viajero, sino la imagen de un destino que presume excelencia y ofrece precariedad, dijeron ciudadanos.

El AIC se ha embolsado, tan solo durante los primeros siete meses del año, más de 12 mil millones de pesos por concepto de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), independientemente de otros cobros por servicios y concesiones.