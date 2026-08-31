Alarma en Hopelchén: Aparece segunda manta con amenazas en Bolonchén de Rejón

Una presunta manta con supuestas amenazas apareció en la madrugada de este lunes 31 de agosto en la entrada a la comunidad de Bolonchén de Rejón, cerca del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), la cual habría sido descolgada por elementos de la policía municipal y también por soldados del Ejército Mexicano.

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​De acuerdo a datos recabados, la supuesta manta fue localizada a las 02:00 horas de la madrugada de este lunes a un costado del Cobacam en la mencionada comunidad ubicada al norte del municipio de Hopelchén, cabecera de la Junta Municipal de Bolonchén de Rejón.

​Aunque hasta el mediodía de este lunes no había información al respecto por parte de alguna dependencia correspondiente, en la comunidad era el comentario en algunos círculos de la sociedad, pues es la segunda presunta manta con amenazas que aparece en el mes de agosto en ese poblado.

Es la segunda manta intimidatoria reportada en el poblado en lo que va del mes de agosto.

​En la supuesta manta que apareció la madrugada de este lunes junto a la carretera federal 261 Bolonchén de Rejón a Hopelchén, con rumbo a la cabecera municipal, de manera extraoficial se supo que contenía mensajes intimidatorios dirigidos a presuntos generadores de violencia en la zona.

​Hasta poco después del mediodía no había algún comunicado por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana ni de la Defensa Nacional.

​Por otro lado, se menciona que el pasado lunes 10 de agosto una vivienda ubicada cerca del estadio de béisbol Salvador Alvarado y al nuevo campo de fútbol de pasto sintético fue baleada en esa misma comunidad de Bolonchén de Rejón.

​En esa misma noche trascendió que, al realizar rondines en esa misma comunidad, los policías municipales encontraron una presunta manta con amenazas en la salida del poblado rumbo hacia la cabecera municipal, en la que amenazaban a varios supuestos vendedores de droga, inclusive de la ciudad de Hopelchén.