Elecciones, plataformas digitales e inteligencia artificial fueron los temas de los que hablaron la presidenta Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este jueves 3 de septiembre algunos de los temas que abordó un día antes con el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una reunión realizada en Palacio Nacional.

Ante una pregunta durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería, la mandataria explicó que la conversación giró principalmente en torno a un libro que Petro prepara y en el que analiza distintos fenómenos políticos y tecnológicos de alcance internacional.

Entre los asuntos mencionados estuvieron el papel de las plataformas digitales en procesos electorales, la influencia de grupos políticos internacionales en América Latina y el impacto que puede tener la inteligencia artificial tanto a nivel nacional como global.

¿Qué temas abordaron Sheinbaum y Petro en su reunión?

Sheinbaum señaló que Petro le compartió algunas de las reflexiones que desarrolla en su próximo libro, particularmente sobre la manera en que actores externos pueden utilizar plataformas digitales para influir en elecciones.

También conversaron sobre lo que la Presidenta describió como redes internacionales de derecha y su participación en distintos países de América Latina.

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La mandataria indicó que Petro analiza estos fenómenos desde una perspectiva regional e internacional y que parte de la reunión se concentró en intercambiar puntos de vista sobre esos procesos.

Inteligencia artificial también estuvo en la conversación

Otro de los temas fue el crecimiento de la inteligencia artificial y sus posibles efectos políticos, sociales y económicos.

Sheinbaum explicó que ambos intercambiaron reflexiones sobre el impacto que esta tecnología puede tener en distintos países y en el escenario internacional.

La Presidenta también compartió con Petro su visión sobre la situación política de México y sostuvo que, desde su perspectiva, existe un respaldo mayoritario al proyecto de transformación de su gobierno.

#MañaneraDelPueblo | Sobre la reunión con @petrogustavo, la presidenta @Claudiashein informó que conversó con él sobre el libro que está escribiendo el expresidente de #Colombia enfocado en el uso de plataformas digitales para influir externamente en procesos electorales, la… pic.twitter.com/yuq2cytcpO — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 3, 2026

Sheinbaum invita a Petro a participar en actividades académicas

Además del diálogo político, Sheinbaum informó que invitó al exmandatario colombiano a participar en actividades académicas vinculadas con el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que ampliará sus funciones hacia investigación y docencia.

La intención, explicó, es que Petro pueda ofrecer algunas pláticas sobre los temas que analiza en su libro, entre ellos política internacional, plataformas digitales e inteligencia artificial.

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