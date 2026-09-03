Abrirán tres Universidades para el Bienestar en Tzucacab, Chikindzonot y Colonia Yucatán; alcanzarán a más de 100 mil habitantes

Yucatán contará con tres nuevas sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en Tzucacab, Chikindzonot y Colonia Yucatán, comisaría de Tizimín, con carreras orientadas a las actividades productivas y características de cada zona.

La sede de Tzucacab impartirá Medicina Veterinaria; la de Chikindzonot, Ingeniería en Agricultura, y la de Colonia Yucatán, Patrimonio Histórico y Natural. Con los nuevos planteles, la red de Universidades para el Bienestar en el Estado crecerá de seis a nueve sedes.

En su conferencia matutina, el gobernador Joaquín Díaz Mena informó que las tres instituciones tendrán una zona de influencia superior a 100 mil habitantes del Sur y Oriente de Yucatán, con especial atención a jóvenes de comunidades rurales y mayahablantes que actualmente deben trasladarse a otras ciudades para continuar sus estudios.

En Colonia Yucatán, la universidad atenderá también a estudiantes de comisarías de Tizimín cercanas a Quintana Roo, mientras que la sede de Chikindzonot busca ampliar la cobertura de educación superior entre comunidades mayahablantes del Centro y Oriente del Estado.

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Actualmente funcionan planteles de este sistema en Tekax, Izamal, Yaxcabá, Ticul, Valladolid y Pisté, donde se imparten carreras relacionadas con medicina, enfermería, educación, ingeniería, desarrollo sustentable y patrimonio histórico.

Falta definir la apertura

El anuncio todavía deja pendientes datos centrales para los futuros estudiantes.

Hasta ahora no se ha informado la fecha de inicio de cursos de las tres nuevas universidades, su capacidad de matrícula ni el presupuesto destinado a construcción, equipamiento y operación.

En Tzucacab, el proyecto llevaba varios meses en preparación. En junio pasado, el Gobierno estatal ya había anunciado que regresaría al municipio junto con autoridades federales de Universidades para el Bienestar para iniciar la construcción de una sede de educación superior.

La apuesta es acercar carreras profesionales a zonas donde el costo de transporte o de vivienda puede convertirse en una barrera para continuar estudiando.

Díaz Mena sostuvo que disponer de planteles cercanos permitirá que jóvenes del interior permanezcan en sus comunidades en lugar de trasladarse a Mérida o abandonar sus estudios para buscar empleo.

Más de 500 mdp para infraestructura escolar

El anuncio de las universidades formó parte del balance del inicio del ciclo escolar 2026-2027. El secretario de Educación, Juan Balam Várguez, informó que durante el año se han destinado más de 500 millones de pesos (mdp) a reparación, mantenimiento, construcción y equipamiento de escuelas.

Durante el receso escolar, la Segey recibió 677 solicitudes de reparación y mantenimiento y atendió trabajos en 101 planteles. Entre enero y junio se acumularon alrededor de tres mil reportes, de los cuales 2 mil 886 habían sido atendidos, según las cifras presentadas por la dependencia.

Para el 2026 también se contemplan 151 acciones de infraestructura y 24 mantenimientos mayores, además de la distribución de más de 18 mil piezas de mobiliario y equipo.

A esto se suman siete nuevas preparatorias del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con una inversión superior a 139 mdp, así como nuevos programas de educación superior.

Universidad del Mar inicia en sede provisional

La Universidad Tecnológica del Mar comenzará actividades el próximo 7 de septiembre en instalaciones provisionales del Parque Científico y Tecnológico mientras se construye su plantel definitivo.

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El proyecto contempla carreras vinculadas con agricultura, gestión y administración marítimo-portuaria, además de protección y conservación ambiental.

Por otra parte, la Universidad Virtual del Estado de Yucatán incorporará Ingeniería en Inteligencia Artificial Aplicada y la Licenciatura en Comunicación y Escritura Digital, con capacidad para 220 estudiantes.

Becas y subsidios

El Gobierno estatal reportó también 68 mil 554 estudiantes de educación media superior beneficiados con becas y 197 mil 974 alumnos de educación básica que recibieron paquetes escolares mediante Bienestar en tu Escuela. La entrega alcanzó mil 262 planteles de los 106 municipios y representó una inversión de 123 mdp.

Además, más de nueve mil universitarios reciben apoyos de tres mil pesos bimestrales mediante Juventudes Renacimiento.

La ampliación de universidades, preparatorias y programas virtuales incrementará la oferta educativa del Estado, pero el alcance real de las tres nuevas sedes dependerá todavía de conocer cuándo abrirán, cuántos lugares ofrecerán y con qué recursos serán construidas y operadas.