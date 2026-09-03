Miley Cyrus se quita apellido y estrena “Bass Persuades”, primer adelanto de su nuevo álbum

El sencillo representa un giro respecto a algunos de los elementos rockeros y cinematográficos que marcaron parte de su producción anterior. En esta ocasión, la cantante apuesta por una propuesta mucho más enfocada en la pista de baile.

La canción combina sintetizadores con inspiración ochentera, una producción electrónica y un ritmo diseñado para generar movimiento. Su concepto incluso juega con la idea de que los jóvenes ya no tienen interés en bailar.

Entre las frases que destacan dentro del tema se encuentra “Los jóvenes no quieren bailar”, seguida de una respuesta que refuerza el espíritu de la canción: “Si no nos movemos, nena, nena, ¿por qué estamos aquí?”.

El resultado es una propuesta que convierte esa aparente falta de interés por el baile en el punto de partida para una canción física, nocturna y completamente orientada al club.

El video transforma un club de póker en una pista de baile

El lanzamiento llegó acompañado por un videoclip dirigido por Mert Alas, en el que Miley aparece en un ambiente nocturno y sensual.

La historia comienza en un club de póker de Nueva York, pero poco a poco la música modifica la atmósfera del lugar. Lo que inicialmente gira alrededor del juego termina convertido en una celebración colectiva en la que el baile toma el protagonismo.

La propuesta visual también incorpora referencias a la cultura del cuero y refuerza la estética nocturna de esta nueva etapa.

Aunque Miley había mostrado previamente una imagen relacionada con una Fender Stratocaster, “Bass Persuades” coloca a las guitarras en segundo plano y apuesta por una producción electrónica con mayor presencia del ritmo y los sintetizadores.

Miley Cyrus ahora se presenta solo como “Miley”

Uno de los aspectos que más llamó la atención alrededor del lanzamiento fue el cambio en la identidad profesional de la cantante. Para esta nueva etapa, la artista comenzó a utilizar únicamente Miley, dejando fuera el apellido Cyrus de su presentación artística.

El movimiento se reflejó en sus redes sociales, sitio web e imagen promocional del proyecto. La decisión ha sido interpretada por sus seguidores como una manera de separar esta etapa de las anteriores y construir una identidad más sencilla y conceptual.

Este cambio acompaña el inicio de una nueva era discográfica que llega después de Something Beautiful, álbum publicado en 2025.

¿Cuándo sale el álbum Bass Persuades?

El décimo álbum de estudio de Miley, Bass Persuades, llegará el 18 de septiembre de 2026 bajo el sello Atlantic Records.

El proyecto estará integrado por 10 canciones, entre ellas “Bass Persuades”, “Different Religion”, “Let’s Get Married”, “Orbit”, “Aftermath”, “REDLIGHTS”, “Neon Signs”, “Innocent Ways”, “Snow” y “Bass Persuades Remixx”.

El disco también contará con colaboraciones. Model/Actriz participará en “Different Religion”, mientras que Andrew Wyatt, integrante de Miike Snow, colaborará en “Neon Signs”.

Sobre el concepto del álbum, Miley explicó que la música puede atravesar distintas emociones y describió el proyecto como un recorrido por la vida, el amor, el dolor y todo aquello que existe entre esos extremos.

Miley prepara su regreso a los escenarios

La nueva era no se limitará al lanzamiento discográfico. Miley también confirmó dos presentaciones especiales en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles.

Los conciertos están programados para el 16 y 18 de octubre de 2026. De acuerdo con la información proporcionada, la venta general de boletos comenzará el 10 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo local de Los Ángeles.

Las presentaciones llegarán pocas semanas después del estreno de Bass Persuades y ofrecerán al público una de las primeras oportunidades para conocer en vivo la propuesta de esta nueva etapa de Miley.