Milei percibe vientos "favorables" al reclamo de Argentina por Malvinas

El presidente argentino, Javier Milei, dijo este jueves que percibe vientos "favorables" para el reclamo contra Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y anunció que endurecerá sanciones contra empresas vinculadas a la explotación petrolera en el archipiélago del Atlántico sur.

"En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo", afirmó Milei en cadena nacional, después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera esta semana que no descarta "revisar" la tradicional posición de neutralidad de Washington sobre el histórico diferendo por las islas.

"Esta amenaza no es inocua", prosiguió el mandatario sudamericano. Su alocución se dio en el marco del reclamo de Argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper y la israelí Navitas en aguas a 220 kilómetros al norte de las Islas.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

"El Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado", aseguró Milei, y dijo que Argentina debe actuar "con firmeza" ante los proyectos que "representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

Añadió que va a "endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas" y anunció la creación de una base naval en la provincia patagónica de Tierra del Fuego (sur).

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Dijo además que los isleños, como constituyen "una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación".

Hasta ahora Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconocen que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

"Si hay un conflicto, Trump se mete"

"La cuestión Malvinas le sirve a Trump para presionar al Reino Unido, para que cumpla con sus demandas en relación con el financiamiento de la OTAN, con la colaboración en la guerra en Irán", dijo este jueves a la AFP Tomás Mugica, politólogo y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica Argentina.

Por eso, "hay que ser bastante cuidadoso en cuanto a las expectativas" sobre un cambio de la postura de Estados Unidos, cuya relación con Reino Unido "es muy sólida".

"Muchas veces las posiciones retóricas de Trump, que son muy fuertes, no se corresponden con las iniciativas diplomáticas y militares que le siguen", agregó.

"Si hay un conflicto, Trump se mete", afirmó por su parte Juan Battaleme, politólogo y exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del gobierno de Milei hasta diciembre de 2025.

Para el exfuncionario, esta postura se enmarca dentro de la llama "doctrina Donroe" (en alusión a la doctrina Monroe del siglo XIX), según la cual "el interés norteamericano está remarcado desde el Ártico a la Antártida y pretende que haya un grado de estabilidad" en la región.

Causa nacional

Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral por el que libraron una guerra en 1982. Esta se saldó con la rendición del gobierno dictatorial argentino tras 74 días de conflicto en los que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Más de cuatro décadas después, el tema es de alta sensibilidad para los argentinos.

La cuestión incluso irrumpió durante el Mundial 2026, cuando jugadores de la selección albiceleste desplegaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales.

Milei aborda el tema mientras se registra un deterioro en la aprobación de su gobierno, a poco más de un año de las elecciones en las que buscará un segundo mandato.

Sondeos recientes ubican la aprobación de su gestión en torno al 34% de los encuestados y una desaprobación de más del 55%.

"Existe un consenso muy amplio a nivel del conjunto de la población, pero también de las élites políticas, en cuanto a la legitimidad del reclamo de soberanía por parte de Argentina", dijo Mugica.