Secretaría de las Mujeres anuncia a Laura Itzel Castillo como su nueva titular

En un paso decisivo para consolidar la agenda de igualdad de género y fortalecer la protección de las mujeres en México, Laura Itzel Castillo Juárez asumió formalmente este 3 de septiembre de 2026 la titularidad de la Secretaría de las Mujeres. Su llegada a la dependencia federal ocurre tras la aprobación unánime de su licencia por tiempo indefinido en el Senado de la República.

La incorporación de Castillo Juárez al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum busca imprimir una visión territorial y comunitaria a la Política Nacional de Igualdad Sustantiva. La dependencia se encontraba acéfala desde abril pasado tras la salida de Citlalli Hernández, lapso en el que la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar estuvo al frente del despacho.

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Durante su mensaje inicial, la nueva secretaria reconoció la labor de transición y reafirmó el compromiso de dar continuidad y amplitud a iniciativas clave como las Tejedoras de la Patria, los Centros LIBRE y el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.

Laura Itzel Castillo cuenta con una trayectoria en la gestión pública y el poder legislativo. Anteriormente ocupó cargos como jefa delegacional en Coyoacán, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en la capital, diputada federal en dos ocasiones y directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Le damos la bienvenida a @LauraI_Castillo como titular de la #SecretaríaDeLasMujeres.



Su llegada dará continuidad y fortalecerá los programas y políticas públicas que se han cimentado para avanzar en la garantía de los derechos y del bienestar de las mujeres de México.



Junto a… pic.twitter.com/r3zZctVQqz — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) September 3, 2026

Diversas organizaciones de la sociedad civil y redes de refugios señalaron que mantendrán apertura al diálogo con la nueva titular para garantizar recursos suficientes, agilizar respuestas institucionales y reforzar la atención en materia de alerta de género en todo el país.

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