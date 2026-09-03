Cruz Azul vs. Santos cambia de horario y jugará más temprano: ¿a qué hora será?

Originalmente, el partido estaba programado para comenzar a las 20:00 horas del domingo. Sin embargo, el horario fue modificado y el silbatazo inicial ahora está previsto para las 17:00 horas.

Aunque la Liga MX no detalló públicamente las razones del cambio, el nuevo horario permite que el encuentro termine antes de la final de la Leagues Cup, programada para ese mismo domingo.

De esta manera, los aficionados podrán seguir ambos compromisos sin que los horarios se empalmen. El cambio representa un adelanto de tres horas respecto al calendario original.

¿A qué hora se jugará Cruz Azul vs. Santos?

El encuentro correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 se disputará:

Partido: Cruz Azul vs. Santos

Cruz Azul vs. Santos Fecha: domingo 6 de septiembre de 2026

domingo 6 de septiembre de 2026 Hora: 17:00 horas, tiempo del centro de México

17:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Banorte

Banorte Jornada: 7 del Apertura 2026

El cambio de horario no modifica la sede ni la fecha establecida para el enfrentamiento entre La Máquina y el conjunto lagunero.

La Leagues Cup también modificó el calendario de Liga MX

El ajuste de Cruz Azul vs. Santos forma parte de una jornada que ha tenido modificaciones debido a la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup 2026.

La final del torneo internacional enfrentará a Toluca y Rayados en Estados Unidos. El partido por el campeonato se disputará en el Shell Energy Stadium este domingo y comenzará después del encuentro entre Cruz Azul y Santos.

La final está programada alrededor de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, por lo que el duelo de Liga MX tendrá varias horas de ventaja.

¿Dónde ver la final de la Leagues Cup?

Los aficionados podrán seguir la definición de la Leagues Cup por Imagen Televisión, a través del canal 3.1 de televisión abierta.

La transmisión está prevista para comenzar a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, con un equipo de narradores y analistas que incluye a los exfutbolistas Jürgen Damm y Efraín “Chispa” Velarde.

Por ahora, el principal cambio para los seguidores de Cruz Azul es claro: el partido contra Santos ya no será a las 20:00 horas y comenzará a las 17:00 horas.