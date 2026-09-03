Fuerte choque deja dos vehículos en pérdida total sobre la avenida CTM de la Supermanzana 71 en Cancún

Fuerte percance vehicular se registró sobre la avenida CTM con Ruta 4, en las inmediaciones de la Supermanzana 71, donde dos vehículos terminaron con severos daños materiales luego de protagonizar un aparatoso accidente, presuntamente derivado de la falta de precaución al momento de cruzar un semáforo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo de color azul circulaba por la zona y, aparentemente, continuó su marcha al momento en que el semáforo comenzaba a parpadear en color ámbar.

Sin embargo, en ese mismo momento, el conductor de un automóvil Chevrolet de color blanco avanzaba con preferencia de paso, debido a que tenía la luz verde del semáforo, por lo que ambos vehículos terminaron colisionando de manera aparatosa en el cruce.

Debido a la fuerza del impacto, ambos automóviles resultaron con daños de consideración, al grado de ser considerados pérdida total. Las bolsas de aire de las unidades se activaron como consecuencia del choque, mientras que los vehículos terminaron proyectados y montados sobre la banqueta.

Tras el accidente, los tripulantes de ambas unidades resultaron con varias contusiones, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos, quienes arribaron al lugar para brindarles atención prehospitalaria y realizar una valoración de su estado de salud.

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Afortunadamente, de manera preliminar no se reportaron personas con lesiones de gravedad, aunque los involucrados fueron revisados por los cuerpos de emergencia debido a los golpes que presentaban tras el fuerte impacto.

Elementos de la Dirección de Tránsito Municipal también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y llevar a cabo las diligencias correspondientes, además de realizar el deslinde de responsabilidades entre los conductores involucrados.

Durante varios minutos, la circulación en la zona se vio afectada debido a la posición en la que quedaron los automóviles y a las labores realizadas por los cuerpos de emergencia y las autoridades.

Minutos más tarde, una grúa arribó al lugar para realizar las maniobras necesarias y retirar las unidades siniestradas. Finalmente, ambos vehículos fueron remolcados y trasladados al corralón correspondiente, donde quedaron bajo resguardo mientras se determinan las responsabilidades por el accidente.

Los conductores solicitaron la presencia de sus respectivas compañías aseguradoras, con el objetivo de que sus representantes intervinieran en el procedimiento y se hicieran cargo de la valoración y pago de los daños ocasionados durante el percance.