Filtran cómo será la cámara del iPhone 18 Pro Max y su nuevo lente revolucionario

Apple perfila un cambio importante para su próxima generación premium con el iPhone 18 Pro Max, que según filtraciones apostará por mejoras reales en batería y fotografía, dejando en segundo plano la carrera por fabricar dispositivos cada vez más delgados.

Los reportes apuntan a que el mayor salto estaría en el sistema de cámaras, con una evolución enfocada en desempeño y calidad de imagen.

La gran novedad: lente con apertura variable

El cambio más llamativo sería la incorporación de una cámara principal con apertura variable, tecnología que permitiría ajustar mejor la entrada de luz y elevar el rendimiento en escenarios nocturnos o interiores.

Esta innovación buscaría ofrecer imágenes más nítidas en baja iluminación, además de retratos con profundidad de campo más natural y acabados menos artificiales.

La filtración también señala que el diámetro de los lentes crecería de 16.15 a 16.5 milímetros, lo que acompañaría este salto técnico.

Apple priorizaría batería y experiencia de usuario

Otro cambio estratégico sería abandonar el enfoque en diseños ultradelgados para apostar por una mayor autonomía.

La idea sería reforzar la experiencia cotidiana del usuario con mejor batería y un dispositivo orientado al rendimiento, una decisión que respondería a una demanda constante entre usuarios de la marca.

Dynamic Island más pequeña

En el frente del dispositivo también habría novedades.

Las filtraciones indican que la Dynamic Island reduciría su tamaño cerca de 25 por ciento, ofreciendo una pantalla más inmersiva para video, juegos y navegación.

Sería uno de los ajustes visuales más notorios de esta generación.

The iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will reportedly be available in four new colors: Dark Gray, Silver, Dark Cherry, and Light Blue 🔥



Source: Macworld pic.twitter.com/8BmrtxJJZk — Apple Hub (@theapplehub) April 17, 2026

Diseño continuista, pero con mejoras clave

Aunque no se anticipa un rediseño radical, el iPhone 18 Pro Max apostaría por refinar detalles estratégicos:

Mayor batería y enfoque en autonomía

Nuevo lente con apertura variable

Mejor desempeño en fotografía nocturna

Dynamic Island más compacta

Compatibilidad con muchas fundas de generaciones previas

Con estas filtraciones, Apple apunta a que su siguiente gran salto no sea estético, sino funcional, especialmente en uno de los apartados más valorados por los usuarios: la cámara.