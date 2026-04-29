Bacilos, Musiek Grand Band, Chico Che Chico y más en la Noche Blanca 2026 en Mérida: fechas, sedes y horarios

Dos días llenos de eventos culturales, artísticos y musicales se tendrán como parte de La Víspera y La Noche Blanca 2026 en la ciudad de Mérida, donde figuran diversos artistas entre la cartelera, entre ellos Musiek Grand Band, Chico Che Chico y la agrupación Bacilos.

Así lo informó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, anunciando los eventos que se tendrán los días 22 y 23 de mayo con el lema “Más de 5 kilómetros de arte y cultura”.

Mencionó que el programa contempla 210 actividades y la participación de 1 mil 025 artistas, 330 en La Víspera y 720 en La Noche Blanca, con presencia en más de 80 sedes distribuidas en parques, museos, centros culturales, galerías y foros alternativos.

Además, las actividades llegarán a las comisarías de Chablekal y San José Tzal, así como a colonias como Miguel Alemán y Nora Quintana.

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Víspera de La Noche Blanca en Mérida

El viernes 22 de mayo se tendrá La Víspera de La Noche Blanca en Mérida con actividades en 38 galerías y espacios independientes donde se expondrá el arte contemporáneo.

También se activarán los ejes de La Ermita, Centro y Norte; mientras que en La Noche Blanca se sumarán los barrios de Santa Ana y Santiago.

Como parte de La Víspera, se tendrá el concierto a cargo de Muziek Grand Band en el parque de la colonia Alemán en Mérida con acceso libre.

Noche Blanca de Mérida: cartelera

Para el sábado 23 de mayo con La Noche Blanca, habrá actividades a lo largo de un corredor cultural de cinco kilómetros, que irá desde el parque de La Ermita hasta el Monumento a la Patria, pasando por puntos emblemáticos como San Juan, Plaza Grande, Santa Lucía, Santa Ana y el Remate de Paseo de Montejo.

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En la Plaza Grande habrá un escenario con talentos yucatecos, entre ellos Wera Rapera y Chema Flores, finalistas del reality LOL de Eugenio Derbez, junto a Dzereco y Nohoch.

Otros escenarios en el Parque de San Juan, se tendrá el concierto de Chico Che Chico a las 10:30 horas, y a las 11:30 en la Plaza Grande se presentará Bacilos.

La programación completa de La Víspera y La Noche Blanca 2026 en la ciudad de Mérida puede consultarse en: merida.gob.mx/nocheblanca