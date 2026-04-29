Adulto mayor pierde control de tricimoto recién comprada y resulta lesionado en Tulum

Un adulto mayor resultó con lesiones en ambas piernas luego de perder el control de una tricimoto que acababa de adquirir en esta ciudad, en un incidente que movilizó a cuerpos de emergencia y generó momentos de tensión entre testigos.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre explicó que no estaba familiarizado con el funcionamiento del vehículo. Señaló que, al intentar detener la unidad, en lugar de frenar aceleró, lo que provocó que perdiera el control de manera repentina. La situación derivó en que sus piernas quedaran atoradas en la estructura, mientras la tricimoto comenzó a girar de forma brusca, arrastrándolo sobre la superficie.

Noticia Destacada Padre e hija resultan lesionados por falla mecánica de su motoneta en la carretera Federal 307

Testigos que presenciaron el hecho auxiliaron de inmediato al adulto mayor, quien manifestó haber vivido momentos de angustia y temor debido a la forma en que ocurrió el percance. Ante la situación, se realizó el llamado al número de emergencias 911 para solicitar atención médica.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. El hombre presentaba heridas sangrantes en ambas piernas, por lo que fue atendido en el lugar mediante la limpieza y vendaje de las lesiones. Sin embargo, tras la valoración médica, no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar apoyo. De acuerdo con la información recabada, no se registraron daños a terceros ni motivos para el aseguramiento de la unidad.

Noticia Destacada Accidente vial en Tulum deja a madre e hija austriacas lesionadas

El adulto mayor indicó que había viajado a Tulum desde Playa del Carmen con el objetivo de adquirir la tricimoto, debido a que el costo del vehículo resultaba más accesible en este municipio. Su intención era regresar conduciendo hasta su lugar de origen.

No obstante, tras el incidente, autoridades de Tránsito recomendaron al hombre no continuar su trayecto por sus propios medios, debido a las condiciones en que quedó tras el percance. Le sugirieron esperar el apoyo de familiares para retirarse de manera segura del lugar, mientras se evalúa el uso adecuado del vehículo antes de retomar su circulación.