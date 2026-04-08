iPhone plegable de Apple: fecha de lanzamiento y detalles del iPhone 18

La compañía Apple estaría lista para dar uno de los pasos más esperados en la industria tecnológica: la presentación de su primer iPhone plegable, un dispositivo que marcaría su entrada en un segmento dominado hasta ahora por otros fabricantes.
De acuerdo con reportes filtrados, este lanzamiento se llevaría a cabo durante su tradicional evento de septiembre, donde también veríamos la llegada del nuevo iPhone 18
Un iPhone plegable para competir con los líderes del mercado
Durante años, marcas como Samsung, Motorola y Huawei han liderado el desarrollo de teléfonos plegables. Ahora, Apple buscaría competir con un dispositivo que combinaría diseño premium, potencia y experiencia de usuario optimizada.
Según filtraciones, el equipo tendría un formato tipo libro, similar a los modelos Fold del mercado, plegándose de manera horizontal.
Así sería el nuevo iPhone “Ultra”
El primer plegable de Apple podría llegar bajo el nombre de iPhone Ultra, destacando por:
- Diseño tipo libro (apertura horizontal)
- Enfoque en productividad y multitarea
- Materiales premium y acabados de alta gama
- Integración con el ecosistema Apple
Aunque todavía no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a que este dispositivo estaría a la par de los modelos más avanzados de la marca.
El evento de septiembre, clave para Apple
Como cada año, el CEO Tim Cook encabezará la presentación de nuevos productos en un evento global que suele celebrarse en septiembre.
Para 2026, se espera la presentación de:
- iPhone 18
- iPhone 18 Pro Max
- iPhone plegable (Ultra)
- Posibles nuevos AirPods
- Nueva MacBook Air
Un movimiento que podría cambiar el mercado
La llegada de Apple al segmento plegable podría redefinir la competencia, elevando los estándares en diseño y funcionalidad. La expectativa es alta, ya que la marca suele apostar por perfeccionar tecnologías antes de adoptarlas.
Si se confirma, este lanzamiento marcaría un antes y un después en la evolución del iPhone.