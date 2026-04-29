Familia denuncia negligencia médica en IMSS Campeche

Una presunta cadena de fallas en la atención médica dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche ha derivado en la condición crítica de la señora Blanca Martínez de Escobar Quintela, cuyo caso exhibe posibles deficiencias en diagnóstico, tiempos de respuesta y disponibilidad de equipo especializado. Familiares de la paciente acusan negligencia institucional que habría incidido directamente en el agravamiento de su estado de salud.

De acuerdo con sus allegados, el incidente inició el pasado sábado, cuando la paciente presentó síntomas severos, entre ellos desvanecimientos, vómito y cefalea intensa. En primera instancia fue llevada a la unidad del IMSS Concordia. No obstante, ante la limitada capacidad resolutiva, fue trasladada al Hospital General de Zona (HGZ) número 1, conocido como IMSS Centro.

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Ahí, la paciente permaneció más de ocho horas en espera en los pasillos, antes de recibir una valoración inicial en la que, según sus familiares, se determinó de manera preliminar que presentaba un cuadro de descontrol glucémico compatible con coma diabético, indicándose su alta tras considerar “estabilizados” sus niveles.

Sin embargo, al regresar a su domicilio, el estado clínico de la paciente se deterioró de forma significativa, lo que obligó a un nuevo ingreso. Tras permanecer aproximadamente dos días más en espera de una valoración especializada, médicos —presuntamente adscritos de otra Entidad— rectificaron el diagnóstico inicial.

El nuevo dictamen médico confirmó que la paciente había sufrido un evento vascular cerebral (infarto cerebral), cuyo diagnóstico se habría visto comprometido por la falta de intervención oportuna durante las primeras horas, consideradas críticas en este tipo de padecimientos.

Asimismo, los familiares denunciaron limitaciones en la unidad hospitalaria, entre ellas la ausencia de equipo de resonancia magnética, lo que impide determinar con precisión la extensión del daño neurológico. Señalaron también que existirían órdenes administrativas de otorgar el alta médica sin garantizar una valoración previa por neurología.

Ante este escenario, la familia de Blanca Martínez solicitó la intervención de la delegación estatal del IMSS y de las autoridades sanitarias competentes para asegurar atención especializada inmediata, gestionar su traslado a una unidad con capacidad diagnóstica adecuada e iniciar las investigaciones correspondientes sobre la actuación del personal involucrado.