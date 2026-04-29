Chicharito anuncia que no se retira del futbol ¿Llega al Atlante?

Javier “Chicharito” Hernández salió al paso de las versiones sobre un posible retiro y dejó claro que todavía no piensa despedirse del futbol profesional.

Con un video publicado en redes sociales, el delantero mexicano frenó especulaciones y lanzó un mensaje que reactivó rumores sobre cuál será su próximo destino.

“No me voy a retirar”

Con un tono que parecía anticipar una despedida, el video jugó con la expectativa hasta que llegó el giro inesperado.

“Ni... que me voy a retirar. Nos vemos pronto”, soltó el atacante, dejando claro que seguirá en activo y que pronto habrá noticias sobre su carrera.

La frase acompañada por el mensaje “Decisiones son decisiones” elevó la intriga.

Atlante aparece en el radar

Las declaraciones llegan en medio de versiones que colocan a Chicharito como posible refuerzo del Atlante, que se prepara para una nueva etapa en Liga MX.

Aunque no confirmó ningún club, su publicación avivó las especulaciones sobre un posible regreso mediático al futbol mexicano.

También apunta al Mundial 2026 como analista

Mientras define su siguiente paso como jugador, Javier Hernández también se perfila para debutar como comentarista durante el Mundial 2026, abriendo otro capítulo en su carrera.

Sin embargo, el delantero dejó claro que ese proyecto no significa el final de su etapa en las canchas.

El futuro sigue abierto

Por ahora, Chicharito no reveló cuál será su siguiente equipo, pero sí despejó una duda: el retiro no está sobre la mesa.

Con su mensaje, el histórico goleador mexicano volvió a poner su nombre en el centro de la conversación y dejó abierta una incógnita que promete resolverse pronto.