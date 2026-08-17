Envenenan a dos gatos en el Centro de Champotón; dueño teme por más animales

Un lamentable hecho se registró durante las primeras horas de este lunes en el Centro de Champotón, donde dos gatos, identificados como Palomo y Gustavo, fueron envenenados.

Noticia Destacada Inundaciones, mosquitos y malos olores afectan cruce del Infonavit Nueva Esperanza, Champotón

De acuerdo con don Jorge Baeza, propietario de las mascotas, el incidente ocurrió sobre la calle 32 del primer cuadro porteño.

Relató que uno de sus gatos ingresó a su domicilio y, poco después, comenzó a maullar de manera intensa, además de presentar abundante salivación, signos que le hicieron sospechar que sufría fuertes dolores.

“Cuando abrí, entró y al rato comencé a escuchar que maullaba fuerte, creo los dolores que tenía. Lo observé y estaba babeado. Minutos más tarde murió”, comentó.

Baeza explicó que su gato Palomo tenía dos años de edad, mientras que Gustavo era más pequeño, pues estaba próximo a cumplir un año. “Tenía como nueve meses”.

Por último, el informante manifestó su preocupación, pues teme que alguien esté arrojando veneno en una zona céntrica y muy concurrida, lo que no sólo podría representar un riesgo para sus demás mascotas, sino también para las personas.

JGH