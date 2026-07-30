Eclipse lunar de agosto 2026: fecha, horario y dónde ver la 'Luna de sangre'

Los aficionados a la astronomía tendrán una oportunidad única a finales de agosto de 2026, cuando un espectacular eclipse lunar transforme la apariencia de la Luna y la haga lucir con un intenso color rojizo. Aunque no será un eclipse total, el fenómeno será tan profundo que muchos ya lo consideran una "casi Luna de sangre".

El evento astronómico ocurrirá la noche del 27 de agosto, alcanzando su fase de mayor intensidad durante la madrugada del 28 de agosto, dependiendo de la ubicación del observador. En ese momento, la Tierra proyectará su sombra sobre el 96% del disco lunar, dejando visible únicamente una pequeña fracción de la superficie.

Durante el punto máximo del eclipse lunar, casi toda la Luna adquirirá un llamativo tono rojo anaranjado. Este efecto se produce porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar al satélite natural, filtrando los colores y dando origen a la característica apariencia rojiza.

Aunque el fenómeno no alcanzará la categoría de eclipse total, la amplia cobertura de la sombra terrestre hará que la Luna presente una imagen muy similar a la de una tradicional Luna de sangre, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026.

¿Dónde podrá observarse el eclipse?

El eclipse lunar será visible en gran parte de América, Europa, África y algunas regiones del oeste de Asia. Sin embargo, las condiciones de observación variarán de acuerdo con la ubicación geográfica y el estado del cielo.

En Estados Unidos, millones de personas podrán disfrutar del fenómeno en excelentes condiciones. Ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Houston y Dallas tendrán una vista privilegiada durante la noche, cuando la Luna alcance una altura suficiente para apreciar con claridad su coloración rojiza.

Por su parte, en la costa oeste, incluyendo Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle y Phoenix, el eclipse comenzará mientras la Luna aparece sobre el horizonte. Por ello, los especialistas recomiendan elegir sitios despejados y con buena visibilidad hacia el este para disfrutar plenamente de este impresionante fenómeno astronómico.