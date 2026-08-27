Alfredo Adame arremete contra LCDLFM: “es una porquería, es un fracaso total”

La nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos de México’ ha sido criticada por usuarios y parte del público tildando el show de aburrido. A estas críticas se ha sumado Alfredo Adame, quien recientemente aprovechó una entrevista para catalogar la cuarta temporada como un “un fracaso total”.

En una reciente entrevista, el aclamado actor criticó duramente el reality show, además de lanzar fuertes comentarios en contra del estilista Aldo Rendón. Junto con esto; Adame aprovechó para mostrar su apoyo a la segunda temporada de ‘La Granja VIP’, señalando que este show superará a LCDLFM.

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre LCDLFM?

Durante su participación en “Tiktokeando”, Adame habló sobre los shows que compiten por el público y no tuvo reparo en criticar duramente a ‘La Casa de los Famosos México’. El actor aprovechó el espacio para señalar que el show está sufriendo severamente en sus niveles de audiencia.

“La Casa de los Famosos es una porquería, es un fracaso total y absoluto”. comentó el actor sobre el reality show de Televisa. De acuerdo con el conductor, el principal problema de la emisión radica en su casting, al cual tachó de aburrido y carente de dinamismo; afirmando que los actuales habitantes no saben cómo generar contenido.

Gran parte de su furia durante la entrevista estuvo dirigida hacia Aldo Rendón, actual habitante de la casa. Tras enterarse de que el experto en moda presuntamente hizo comentarios sobre él dentro del confinamiento, Adame respondió con severos descalificativos personales, llamándolo "gordo, feo, naco, apestoso y hediondo".

Finalmente, el actor aprovechó los micrófonos para pronosticar que la competencia de la televisora, con el inminente estreno del reality ‘La Granja VIP’, terminará por destrozar los números de 'La Casa de los Famosos México’.

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