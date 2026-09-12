iPhone Duo cuesta desde $47 mil pesos: esto podrías comprar con ese dinero

Apple entró de lleno al mercado de los celulares plegables con el iPhone Duo, un dispositivo que combina una pantalla exterior de 5.4 pulgadas con una pantalla interior plegable de 7.6 pulgadas. En México, el modelo de 256 GB tiene un precio de $47,999, mientras que las versiones de 512 GB, 1 TB y 2 TB cuestan $52,999, $62,999 y $77,999, respectivamente.

El precio convierte al iPhone Duo en uno de los teléfonos más costosos disponibles en el mercado, por lo que surge una pregunta inevitable: ¿qué podrías comprar si en lugar del celular utilizaras esos casi $48 mil pesos para adquirir otras cosas?

Con $47,999 podrías renovar varios aparatos de tu casa

Tomando como referencia precios recientes en México, una pantalla Sony Bravia 4K de 55 pulgadas puede encontrarse alrededor de $7,990, mientras que existen otros televisores 4K de 55 pulgadas por menos de $10 mil.

Eso significa que el precio del iPhone Duo de entrada podría alcanzar para comprar hasta seis televisores de aproximadamente $7,990 cada uno, con un gasto de $47,940 y apenas $59 pesos restantes.

También podrías utilizar el mismo presupuesto para comprar un refrigerador LG de 29 pies, con un precio cercano a $17,490, y una lavadora Mabe de 18 kilos de alrededor de $6,156.50.

Here is a first look at Apple’s new foldable iPhone Duo pic.twitter.com/vLMMmP452S — Evan (@StockMKTNewz) September 9, 2026

También alcanza para varias consolas

Si lo que buscas es entretenimiento, el presupuesto cambia completamente de perspectiva.

Una Nintendo Switch 2 de 256 GB aparece alrededor de $10,799, por lo que con $47,999 podrías comprar cuatro consolas, con un costo aproximado de $43,196 y un sobrante de $4,803.

Otra posibilidad serían las consolas PlayStation 5. Un modelo de PS5 aparece alrededor de $13,999, por lo que el precio del iPhone Duo alcanza para tres consolas, con $5,? restantes para juegos o accesorios.

Una combinación para equipar la casa

Pero quizá la comparación más llamativa sea utilizar esos $47,999 para comprar productos diferentes.

Por ejemplo, tomando precios de referencia actuales, podrías adquirir:

Una televisión 4K: alrededor de $6,199.

alrededor de $6,199. Un refrigerador: alrededor de $17,490.

alrededor de $17,490. Una lavadora: alrededor de $6,156.50.

alrededor de $6,156.50. Una Nintendo Switch 2: alrededor de $10,799.

alrededor de $10,799. Un microondas: alrededor de $1,290.

El conjunto tendría un costo aproximado de $41,934.50, por lo que todavía quedarían cerca de $6,064.50 pesos.

Los precios pueden cambiar según la tienda, promociones, capacidad y modelo, por lo que estas cantidades funcionan como una comparación y no como cotizaciones definitivas.

¿Y si eliges el iPhone Duo de 2 TB?

La diferencia se vuelve todavía más grande con el modelo de mayor almacenamiento. El iPhone Duo de 2 TB cuesta $77,999 en México, $30 mil pesos más que la versión de entrada.

Con esa cantidad podrías comprar, por ejemplo, siete Nintendo Switch 2 de aproximadamente $10,799 y todavía conservar unos $2,406 pesos.

También podrías combinar un refrigerador, una lavadora, una televisión, una consola y otros electrodomésticos sin llegar necesariamente a los $78 mil pesos.

El iPhone Duo no es barato, pero ofrece algo que los demás productos no tienen

El nuevo plegable de Apple apuesta por una experiencia distinta: una pantalla exterior para utilizarlo como teléfono convencional y otra interior de 7.6 pulgadas cuando se despliega. Además, incorpora el chip A20 Pro, sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, resistencia IP68 y hasta 2 TB de almacenamiento.

Por ejemplo, con esa cantidad podrías pensar en:

Un refrigerador nuevo y todavía conservar una buena parte del presupuesto.

y todavía conservar una buena parte del presupuesto. Una lavadora y una secadora para renovar el área de lavado.

para renovar el área de lavado. Una televisión grande para la sala y otra más pequeña para una recámara.

para la sala y otra más pequeña para una recámara. Una consola de videojuegos acompañada de varios juegos y controles.

acompañada de varios juegos y controles. Una computadora portátil para trabajar, estudiar o llevarla a cualquier lugar.

para trabajar, estudiar o llevarla a cualquier lugar. Un celular de gama alta de otra marca y una tablet.

de otra marca y una tablet. Un Apple Watch , audífonos inalámbricos y otros accesorios tecnológicos.

, audífonos inalámbricos y otros accesorios tecnológicos. Una bicicleta de gama media o alta para salir a rodar los fines de semana.

para salir a rodar los fines de semana. Una bicicleta eléctrica para utilizarla como medio de transporte en trayectos cortos.

para utilizarla como medio de transporte en trayectos cortos. Una cafetera automática y suficiente café para varios meses.

y suficiente café para varios meses. Una aspiradora robot para ayudar con la limpieza de la casa.

para ayudar con la limpieza de la casa. Un horno de microondas, una freidora de aire y una parrilla eléctrica para renovar parte de la cocina.

para renovar parte de la cocina. Un colchón nuevo y ropa de cama para renovar una recámara.

y ropa de cama para renovar una recámara. Un sillón o sofá para la sala.

para la sala. Una mesa con sillas para renovar el comedor.

para renovar el comedor. Un escritorio y una silla ergonómica para crear una oficina en casa.

para crear una oficina en casa. Un aire acondicionado y algunos ventiladores para enfrentar la temporada de calor.

y algunos ventiladores para enfrentar la temporada de calor. Una cámara fotográfica para quienes disfrutan tomar fotografías o crear contenido.

para quienes disfrutan tomar fotografías o crear contenido. Un dron recreativo y accesorios para grabar desde el aire.

y accesorios para grabar desde el aire. Una bocina de buena calidad para reuniones y fiestas.

para reuniones y fiestas. Un sistema de sonido para convertir la sala en una especie de cine en casa.

para convertir la sala en una especie de cine en casa. Un proyector y una pantalla para tener noches de películas.

para tener noches de películas. Un smartwatch y audífonos para complementar otro teléfono.

para complementar otro teléfono. Una guitarra, teclado u otro instrumento musical para comenzar un nuevo pasatiempo.

Además es compatible con Apple Pencil. Esto es algo de lo que puedes hacer con las pantallas del nuevo iPhone Duo #appleevent #apple #iphoneduo #iphone pic.twitter.com/KBiDVTayfk — Jose Antonio Ponton (@japonton) September 9, 2026

También podrías gastarlo en experiencias

Si los objetos no son lo tuyo, los $47,999 pesos también pueden representar experiencias.

Con ese presupuesto podrías destinar dinero a:

Un viaje nacional para dos personas , dependiendo del destino, duración y temporada.

, dependiendo del destino, duración y temporada. Un viaje a la playa con hospedaje y actividades.

con hospedaje y actividades. Un fin de semana en un hotel para celebrar un cumpleaños o aniversario.

para celebrar un cumpleaños o aniversario. Boletos para varios conciertos durante el año.

durante el año. Entradas para partidos deportivos y transporte.

y transporte. Una cena especial en un restaurante de lujo.

en un restaurante de lujo. Una escapada de fin de semana varias veces durante el año.

varias veces durante el año. Un viaje por carretera con hospedaje, gasolina y comida.

con hospedaje, gasolina y comida. Un curso especializado para aprender fotografía, cocina, idiomas o alguna otra habilidad.

para aprender fotografía, cocina, idiomas o alguna otra habilidad. Clases durante varios meses de gimnasio, baile, natación o algún deporte.

Si lo quieres gastar en cosas de todos los días

La comparación se vuelve todavía más cercana cuando el presupuesto se lleva a gastos cotidianos.

Con casi $48 mil pesos también podrías pensar en:

Una despensa completa durante varios meses , dependiendo del tamaño del hogar.

, dependiendo del tamaño del hogar. Comprar productos de limpieza para varios meses.

Renovar gran parte del guardarropa.

Comprar varios pares de tenis y zapatos.

Comprar ropa para toda la familia.

Adquirir una buena cantidad de artículos para el hogar.

Pagar varios meses de servicios básicos , dependiendo del consumo.

, dependiendo del consumo. Comprar útiles, uniformes y otros artículos escolares.

Pagar cursos o actividades extracurriculares.

Comprar una silla de oficina, escritorio y accesorios para trabajar desde casa.

Renovar utensilios de cocina, vajilla, vasos y pequeños electrodomésticos.

¿Y si eres fan de los videojuegos?

Para alguien que disfruta jugar, los $47,999 pesos pueden rendir bastante más que un solo teléfono.

El presupuesto podría destinarse a una consola, varios controles, juegos, audífonos, una pantalla y hasta una silla para jugar. Incluso sería posible armar un espacio de entretenimiento completo sin acercarse necesariamente al precio de un iPhone Duo de mayor almacenamiento.

¿Y si prefieres tener varios celulares?

Otra comparación curiosa es dividir el presupuesto.

En lugar de comprar un solo teléfono de casi $48 mil pesos, podrías adquirir dos o incluso varios smartphones de gama media o media-alta, dependiendo de los modelos elegidos, y todavía destinar una parte del dinero a accesorios.

Es decir, el precio de un solo iPhone Duo puede convertirse en tecnología para más de una persona de la familia.

También podrías convertirlo en ahorro

Y quizá la opción menos llamativa, pero más práctica, sería simplemente no gastarlo todo.

Los $47,999 pesos podrían utilizarse para crear un fondo de emergencia, pagar una deuda, adelantar algunos gastos importantes o comenzar un ahorro para una meta más grande.

Por eso, cuando se compara el precio del iPhone Duo con productos cotidianos, la cifra de casi 48 mil pesos cambia de perspectiva: para una persona puede representar un teléfono plegable de última generación, mientras que para otra puede significar una televisión, una lavadora, una consola, ropa, un viaje y todavía algo de dinero disponible.

Al final, la pregunta no es solamente “¿cuánto cuesta el iPhone Duo?”, sino “¿qué harías tú con casi $48 mil pesos?”.

La preventa del iPhone Duo en México comenzará el 16 de octubre de 2026 y su disponibilidad está programada para el 23 de octubre.