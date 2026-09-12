Yucatán se prepara para tener más energía: CFE acelera nuevas obras eléctricas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene en marcha un programa de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica en Yucatán, con inversiones dirigidas a incrementar la capacidad de generación, transmisión y distribución ante el crecimiento de la demanda urbana, turística y productiva del estado.

Como parte de esta estrategia, entre enero y julio de 2026, las interrupciones del servicio eléctrico en Yucatán disminuyeron 17% en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los datos presentados por la CFE.

Yucatán suma nuevas obras de transmisión y distribución eléctrica

En materia de transmisión, desde marzo de 2025 quedaron concluidas las obras de refuerzo vinculadas con las centrales de ciclo combinado Mérida y Valladolid, mediante una inversión de 750 millones de pesos.

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Los trabajos incorporaron 208 MVAr de compensación reactiva y 10.8 kilómetros-circuito de líneas, con el propósito de mejorar el transporte de energía, los niveles de voltaje y el margen operativo del sistema eléctrico de la Península.

Actualmente, la CFE también mantiene en ejecución siete obras estratégicas de transmisión en la región, con una inversión superior a mil 500 millones de pesos. En conjunto, estos proyectos permitirán incorporar 300 MVA de transformación, 15 MVAr de compensación y 70 kilómetros-circuito de líneas, principalmente en zonas donde se concentra una mayor demanda eléctrica.

Para Yucatán, la infraestructura de distribución eléctrica contempla mil 310 millones de pesos, destinados a la construcción de dos nuevas subestaciones, una ampliación y 76 obras de modernización. Estos trabajos permitirán incorporar 90 MVA adicionales de capacidad al sistema estatal.

Yucatán incorpora más de mil 500 MW de nueva generación eléctrica

Uno de los principales componentes de la estrategia para Yucatán es el incremento de la capacidad de generación. En mayo de 2026 entraron en operación 518 MW mediante una nueva central de ciclo combinado de última tecnología, proyecto que representó una inversión de 10 mil 326 millones de pesos.

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A esta capacidad se sumará, antes de que concluya 2026, la incorporación de otros 1,020 MW, con una inversión estimada de 17 mil 524 millones de pesos.

En conjunto, los nuevos proyectos representan una ampliación de 1,538 MW de capacidad de generación para Yucatán, con la finalidad de responder al crecimiento de la demanda y fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico.

La estrategia también incluye acciones de electrificación para ampliar la cobertura del servicio. En Yucatán se contemplan 758 obras de electrificación, como parte del objetivo de avanzar hacia una cobertura eléctrica de 99.99 por ciento en 2028.

Aunque el programa de la CFE contempla proyectos en toda la Península de Yucatán, con inversiones adicionales en Campeche y Quintana Roo, las obras previstas para el estado buscan preparar la red para el crecimiento de Mérida y otras zonas con mayor demanda, además de mejorar su capacidad de respuesta ante contingencias.