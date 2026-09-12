A qué hora lloverá hoy sábado en la CDMX: pronóstico del tiempo del 12 de septiembre

Este sábado 12 de septiembre, la Ciudad de México tendrá un ambiente caluroso durante buena parte de la jornada, aunque las condiciones meteorológicas cambiarán conforme avance el día.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se espera cielo medio nublado a nublado, además de lluvias fuertes puntuales y chubascos acompañados de actividad eléctrica.

El periodo con mayor probabilidad de lluvias fuertes y posible caída de granizo está previsto entre las 13:00 y las 21:00 horas, principalmente en la mayor parte de la capital.

Por ello, las autoridades recomiendan tomar precauciones si se realizarán actividades al aire libre durante la tarde y noche, debido a la posibilidad de precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y presencia de granizo.

¿Qué temperatura habrá este sábado en la Ciudad de México?

El termómetro alcanzará una temperatura máxima de 25 grados Celsius, mientras que la mínima prevista será de 15 grados.

Durante la mañana se espera un incremento gradual de la temperatura, con registros cercanos a los 23 °C hacia el mediodía. La máxima de 25 °C se alcanzaría alrededor de las 15:00 horas.

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Posteriormente, el ambiente comenzará a refrescar. Para las 18:00 horas se pronostican alrededor de 19 °C, mientras que durante la noche los valores podrían descender hasta los 17 °C.

Pronóstico de lluvia y recomendaciones para la CDMX

El boletín meteorológico contempla una acumulación de lluvia de entre 15 y 29 milímetros durante las próximas 24 horas.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y considerar posibles afectaciones relacionadas con encharcamientos, reducción de visibilidad y actividad eléctrica.

Además, el pronóstico señala viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

¡Buen día! Este #sábado en la Ciudad de México, se prevé ambiente #caluroso y cielo medio nublado a #nublado.



Se esperan #lluvias fuertes puntuales, #chubascos, actividad eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#Temperatura máxima: 25 °C

🌡#Temperatura mínima: 15 °C… pic.twitter.com/i6Mm5sOod5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

Las autoridades capitalinas también mantienen el monitoreo de las condiciones ambientales y del volcán Popocatépetl, cuyo semáforo de alerta permanece en Fase 2.

En caso de tormenta, se recomienda evitar permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o anuncios espectaculares, así como conducir con precaución y mantenerse informado mediante los canales oficiales de Protección Civil.

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