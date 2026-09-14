iOS 27 ya está disponible en México: así puedes preparar tu iPhone para actualizarlo

La espera terminó para los usuarios de iPhone compatibles: este lunes 14 de septiembre, iOS 27 llega oficialmente a México con una nueva versión del sistema operativo de Apple. Antes de instalarla, hay algunos pasos que conviene realizar para evitar problemas durante el proceso.

¿Qué hacer antes de instalar iOS 27?

La actualización puede tardar más de lo habitual durante sus primeras horas debido a la cantidad de usuarios que intentan descargarla al mismo tiempo. Por ello, si la descarga avanza lentamente, lo recomendable es tener paciencia y esperar a que finalice.

El primer paso es realizar una copia de seguridad de la información del iPhone. Aunque una actualización normalmente no provoca pérdida de datos, respaldar fotografías, archivos y demás información permite contar con una protección adicional. El respaldo puede hacerse mediante iCloud o una Mac.

También es conveniente revisar el almacenamiento disponible. Debido al tamaño de iOS 27, liberar espacio permite que el proceso se realice con mayor facilidad. Este momento también puede servir para eliminar aplicaciones, fotos y archivos que ya no sean necesarios.

Si el iPhone no cuenta con suficiente almacenamiento, existe otra alternativa: realizar la actualización mediante una PC o Mac. En una computadora Mac el proceso se lleva a cabo desde Finder, mientras que en Windows se utiliza la aplicación Dispositivos Apple, por lo que la descarga requiere menos espacio directamente en el teléfono.

Antes de comenzar, el iPhone debe tener batería suficiente. La recomendación es contar con al menos 50% de carga y conectarlo a una red Wi-Fi estable, ya que se trata de una descarga considerable y una conexión rápida puede reducir el tiempo de espera.

Otro punto importante es comprobar que el teléfono tiene instalada la última versión estable de iOS 26. Para revisarlo, entra a Configuración > General > Actualización de software y verifica si existe alguna actualización pendiente.

Estos son los iPhone compatibles con iOS 27

La actualización es compatible con una amplia lista de modelos, desde la serie iPhone 11. También incluye algunos modelos más recientes que llegan con iOS 27 instalado de fábrica.

Los equipos contemplados son:

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE de segunda y tercera generación

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone Air

iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max

iPhone 17e

iPhone 18 Pro y 18 Pro Max , con iOS 27 de fábrica

, con iOS 27 de fábrica iPhone Duo, con iOS 27 de fábrica

¿Cómo actualizar el iPhone a iOS 27?

Para buscar la nueva versión, solo es necesario entrar a Configuración, seleccionar General y después Actualización de software. Ahí aparecerá la opción para descargar e instalar iOS 27, siempre que el dispositivo sea compatible.

Antes de comenzar, es recomendable tener el respaldo realizado, suficiente almacenamiento, batería y una conexión Wi-Fi estable. Con estos pasos, el iPhone queda listo para recibir la nueva versión del sistema operativo.