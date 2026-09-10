Estallará huelga en Boston Pizza, La Parroquia y Sushi Roll este viernes

Al menos 40 trabajadores sindicalizados de Boston Pizza, La Parroquia de Veracruz y Sushi Roll estallarán una huelga este viernes 11 de septiembre a las 13:00 horas, luego de que fracasaran las negociaciones con la empresa Operadora TYZA, S.A.P.I. de C.V. El conflicto se originó por la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y presuntas violaciones a sus condiciones laborales. La última audiencia de conciliación se realizó el pasado 8 de septiembre ante el Tribunal Laboral de San Francisco de Campeche.

La representación sindical aseguró que los trabajadores intentaron hasta el último momento evitar la huelga y pidieron mantener abiertas las mesas de negociación. Incluso, el movimiento fue prorrogado para dar más tiempo a las partes y buscar un acuerdo. Sin embargo, acusaron que la empresa mantuvo una postura de cero negociaciones y no aceptó las propuestas planteadas por los trabajadores.

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El conflicto también escaló por un incidente ocurrido dentro del propio Tribunal Laboral, donde, de acuerdo con el sindicato, integrantes y representantes sindicales sufrieron agresiones físicas y amenazas. Por estos hechos ya fue presentada una denuncia. Pese a esta situación, los trabajadores decidieron continuar con la vía de diálogo antes de concretar la suspensión de labores.

La postura de la empresa quedó expuesta durante la audiencia del 8 de septiembre, cuando su representante legal, José Abelardo Aguiar Ancona, dijo ante la autoridad laboral: “Le suplico, Su Señoría, que estalle esta huelga”.

Durante esa misma audiencia, el Centro de Conciliación informó que la empresa había señalado que llevaba meses preparándose para que la huelga pudiera estallar. La representación sindical sostuvo que, mientras los trabajadores buscaban ampliar el diálogo, la empresa se preparaba para enfrentar el movimiento.

El sindicato dejó claro que la huelga no fue la primera opción de los trabajadores. Antes de llegar a esta determinación se solicitaron nuevas mesas de negociación, se prorrogó el movimiento y se buscaron alternativas para evitar la suspensión de labores. La falta de acuerdos llevó finalmente a mantener la fecha prevista para el estallamiento.