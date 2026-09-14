NFL Semana 1: resultados completos, Bears aplastan a Panthers y Bills vencen a Texans

La Semana 1 de la NFL dejó marcadores abultados, finales cerrados y actuaciones que comenzaron a marcar el rumbo de la temporada. Entre los resultados más destacados, los Chicago Bears protagonizaron una contundente victoria ante Carolina, mientras Buffalo tuvo que resistir hasta el último momento para derrotar a Houston.

Bears arrollan a Panthers

Los Chicago Bears tuvieron una jornada ofensiva espectacular y superaron 59-37 a los Carolina Panthers, en un partido donde el conjunto de Chicago encontró constantemente espacios para avanzar y convertir sus oportunidades en puntos.

Caleb Williams tuvo una actuación destacada al participar en cuatro touchdowns, mientras que el ataque terrestre de los Bears consiguió seis anotaciones por esa vía. En total, Chicago acumuló 552 yardas ofensivas, una producción que le permitió mantener una amplia ventaja sobre Carolina.

Bills resisten ante Texans

En Houston, los Buffalo Bills tuvieron un escenario completamente distinto. El equipo visitante terminó con una victoria de 36-31 sobre los Texans, pero necesitó una última intervención defensiva para evitar que el partido cambiara de dueño.

Josh Allen encontró a Joshua Palmer con un pase de touchdown de 34 yardas que ayudó a los Bills a tomar ventaja. En la última ofensiva de Houston, la defensa de Buffalo logró detener a los Texans dentro de la zona roja y selló el triunfo.

Resultados de la Semana 1 de la NFL

Estos fueron los marcadores registrados en los partidos incluidos de la Semana 1 de la NFL:

Jacksonville Jaguars 34-10 Cleveland Browns

New York Jets 23-10 Tennessee Titans

Cincinnati Bengals 33-27 Tampa Bay Buccaneers

Baltimore Ravens 41-23 Indianapolis Colts

Pittsburgh Steelers 20-13 Atlanta Falcons

Buffalo Bills 36-31 Houston Texans

Chicago Bears 59-37 Carolina Panthers

Detroit Lions 31-30 New Orleans Saints

Partidos de Hoy 14 de septiembre