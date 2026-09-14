Estudiante española de intercambio es asesinada en Morelos; Fiscalía investiga bajo protocolo de feminicidio

La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es investigada bajo el protocolo de feminicidio.

La joven, originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada, fue atacada en Cuautla, Morelos, mientras participaba en actividades culturales durante su estancia en México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde la estudiante habría sido atacada con un arma blanca.

Fiscalía de Morelos investiga el caso como posible feminicidio

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio, mientras se esclarecen las circunstancias del ataque y se determina si existieron razones de género.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer públicamente información sobre posibles responsables o personas detenidas por el caso.

Además, se estableció coordinación con representantes consulares de España para brindar apoyo a los familiares de Claudia Tacoronte Aguilera.

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Universidad de Granada condena el asesinato

La Universidad de Granada expresó su condena por el asesinato de la joven y convocó a un minuto de silencio en su memoria.

La institución señaló que se puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas para proporcionar el apoyo necesario.

También reiteró su rechazo a la violencia contra las mujeres y destacó la necesidad de combatir este tipo de agresiones.

Caso genera consternación en México y España

El asesinato provocó reacciones tanto en México como en España, principalmente entre integrantes de las comunidades universitarias de la Universidad de Granada y de la UAEM.

ESTUDIANTE ESPAÑOLA MUERE EN ATAQUE CON ARMA BLANCA EN MORELOS



🇲🇽🇪🇸| Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años de la Universidad de Granada, murió la noche del sábado tras ser atacada con un arma blanca durante un presunto asalto en las afueras de la Casa de la… pic.twitter.com/ewh2vZfdAX — News On Demand (@OnDemand_News) September 14, 2026

La estudiante se encontraba en Morelos como parte de un programa de intercambio académico.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



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Las investigaciones permanecen abiertas y corresponderá a la Fiscalía determinar las circunstancias del crimen y establecer, con base en las pruebas, las responsabilidades que correspondan.

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