Onda tropical 39 dejará lluvias a Campeche este lunes: Tome precauciones

El calor no dará tregua este lunes 14 de septiembre en Campeche, aunque la jornada también estará acompañada por nubosidad y probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para la entidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla para Campeche intervalos de chubascos con lluvias puntuales de 5 a 25 milímetros, condiciones que podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas. La actividad lluviosa está relacionada con la interacción de canales de baja presión, circulaciones atmosféricas y la onda tropical número 39, que mantiene efectos sobre distintas regiones del país y la Península de Yucatán.

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A pesar de las lluvias, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius para Campeche. Además, el pronóstico nacional contempla rachas de viento de hasta 50 a 70 kilómetros por hora en territorio campechano, por lo que podrían registrarse condiciones adversas durante algunos periodos del día.

Para la ciudad de Campeche, algunos pronósticos meteorológicos ubican la temperatura alrededor de 35 °C como máxima y 24-26 °C como mínima, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad variable de precipitaciones durante la jornada.

Con este panorama, las lluvias podrían generar encharcamientos momentáneos, principalmente en zonas urbanas donde persisten problemas de drenaje, mientras que las rachas de viento podrían incrementar el riesgo de caída de ramas, objetos y estructuras ligeras. El llamado es a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales, especialmente durante los periodos de tormenta