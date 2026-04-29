Motociclistas chocan con camión de volteo en la Supermanzana 106 de Cancún y sufren graves lesiones

Dos motociclistas resultaron lesionados luego de sufrir un accidente vehicular sobre la avenida José López Portillo, frente a las instalaciones de la empresa ABC. Según testigos, el conductor de un camión de esta compañía les realizó un corte de circulación, lo que provocó la colisión.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la Supermanzana 106, lo que generó la movilización de paramédicos de un servicio privado, así como de socorristas de la Dirección Municipal de Protección Civil. Además, al lugar llegaron agentes de la Dirección de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos, reportados a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, los dos motociclistas circulaban sobre la avenida José López Portillo, en sentido del centro de la ciudad hacia la salida de Cancún, cuando el conductor de un camión tipo volquete les realizó un corte de circulación, provocando que ambos fueran derribados. Tras el accidente, el operador de la pesada unidad avanzó e ingresó a las instalaciones de la empresa ABC, donde fue resguardado por sus compañeros.

Noticia Destacada Motociclistas de Quintana Roo festejarán a los consentidos del hogar este Día del Niño

Momentos después, paramédicos confirmaron que uno de los motociclistas presentaba una fractura expuesta en la pierna, mientras que el otro sufrió múltiples golpes, por lo que ambos fueron trasladados de emergencia a un hospital, donde continúan recibiendo atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud y su pronóstico es reservado.

Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito, a través de la coordinación de peritos, se encargaron de asegurar la motocicleta, la cual fue trasladada a un corralón. En tanto, el conductor del vehículo presuntamente responsable no pudo ser detenido, ni tampoco se aseguró el volquete, ya que la autoridad indicó que, al encontrarse dentro de una propiedad privada, no podían ingresar sin una orden judicial.

Este hecho generó circulación lenta sobre la avenida José López Portillo, la cual se restableció una vez que las unidades fueron retiradas del área. Será la autoridad municipal la encargada de determinar las responsabilidades, derivado del peritaje correspondiente.