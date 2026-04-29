Tras agresión a José Alfredo, empleado del Ayuntamiento de Mérida, Alcaldesa hace este llamado

Tras el altercado ocurrido este miércoles 29 de abril en el parque de Mejorada en donde un empleado del Ayuntamiento de Mérida fue agredido con pintura por una mujer. La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto sobre este asunto que generó indignación entre la población.

Fue por medio de sus redes sociales que la presidenta municipal compartió un video junto al trabajador afectado; mismo que fue identificado como José Alfredo. Patrón Laviada decidió reunirse con el empleado para hablar sobre los hechos ocurridos y hacer un llamado al respeto hacia el personal de servicios públicos.

En su clip de 40 segundos, la presidenta aseguró que se les pide que los trabajadores del ayuntamiento sean respetuosos con la ciudadanía. Cerrando su video declarando que Mérida “es lo que es porque nos cuidamos y respetamos”, asegurando que el respeto siempre debe ser bilateral.

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