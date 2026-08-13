Farmear aura: ¿qué significa y por qué todos dicen “+1000 de aura” en TikTok?

Si has pasado tiempo en TikTok, seguramente te has topado con comentarios como “+1000 de aura”, “-500 de aura” o “está farmeando aura”. Aunque la palabra puede sonar relacionada con lo espiritual, en internet tiene un significado mucho más casual y se utiliza para hablar de carisma, seguridad y presencia.

La expresión funciona como una especie de puntuación imaginaria que los usuarios asignan a una persona dependiendo de lo que hace. No existe un sistema oficial para determinar los puntos: cada quien decide cuánto “aura” merece una situación según qué tan impresionante, divertida o incómoda resulte.

¿Qué quiere decir “farmear aura”?

El verbo “farmear” tiene su origen en los videojuegos, donde se refiere a realizar determinadas actividades para conseguir recursos, experiencia, objetos o recompensas. Con el tiempo, el término salió de ese contexto y comenzó a utilizarse en redes sociales.

Cuando alguien dice que una persona está “farmeando aura”, quiere decir que está haciendo algo que aumenta su supuesto nivel de presencia o que la hace quedar bien frente a los demás. Una acción segura, una respuesta ingeniosa o una jugada espectacular pueden convertirse en puntos positivos.

¿Cuándo alguien gana o pierde aura?

Un momento inesperado puede convertirse rápidamente en una cantidad de aura positiva. Por ejemplo, realizar una jugada difícil, resolver un problema bajo presión o reaccionar con mucha seguridad puede provocar comentarios como “+1000 de aura”.

La situación cambia cuando alguien comete un error vergonzoso, tiene una caída, queda en evidencia o atraviesa un momento incómodo. En esos casos, los usuarios suelen restar puntos y pueden escribir expresiones como “-5000 de aura” para exagerar la situación.

¿Por qué todos dicen “+1000 de aura”?

El número 1000 de aura no representa una cantidad real ni forma parte de una clasificación establecida. Su función es principalmente humorística, ya que los usuarios exageran las cifras para hacer más llamativos sus comentarios.

Por eso, alguien puede escribir “+1000 de aura” para celebrar una acción que considera épica, mientras que otro puede utilizar “-5000 de aura” como una forma de burlarse de un momento incómodo. Cuanto más exagerada sea la cifra, mayor suele ser el efecto cómico.

¿De dónde salió la expresión?

La idea de relacionar el aura con poder o presencia no es completamente nueva. Conceptos similares aparecen desde hace años en el anime y los videojuegos, donde determinados personajes son representados mediante una energía o presencia especial.

Sin embargo, el uso actual de “farmear aura” comenzó a ganar popularidad en comunidades de gaming y basquetbol de Estados Unidos hacia finales de 2023. Durante 2024, la expresión se extendió con mayor fuerza en TikTok.

El “aura” llegó al futbol y a los videos virales

La tendencia también encontró terreno fértil entre las comunidades de futbol y terminó utilizándose para describir las acciones de jugadores, celebridades, influencers y hasta personas desconocidas que protagonizan videos llamativos.

En el mundo hispanohablante, la expresión comenzó a aparecer con frecuencia en transmisiones y contenidos relacionados con futbolistas, donde los usuarios califican determinadas jugadas, celebraciones o momentos con puntos de aura.

Entonces, ¿qué significa “farmear aura”?

En pocas palabras, “farmear aura” significa acumular de manera simbólica puntos de carisma, estilo o presencia mediante acciones que hacen destacar a una persona.

Así que la próxima vez que leas “+1000 de aura” en TikTok, no busques una cifra oficial: simplemente alguien está diciendo, de manera exagerada y divertida, que otra persona tuvo un momento digno de presumir.