Se desata caos en Belice por inesperado apagón nacional.

Usuarios de distintas zonas del país reportaron una repentina interrupción en el servicio eléctrico durante la noche de este martes, lo que apunta preliminarmente a un apagón de alcance nacional.

Hasta el momento, Belize Electricity Limited (BEL) no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción ni ha confirmado su alcance, aunque se sabe que la principal afectación comprende del poblado de Chan Chen hasta Santa Elena, en la frontera con México.

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En este sentido, la suspensión del suministro eléctrico alcanzó a la Zona Libre de Corozal y a los dos casinos que ahí se encuentran, cuyos administradores mantienen operando plantas generadoras de energía para no afectar a sus clientes.

Se espera que en el transcurso de la madrugada de este miércoles se den a conocer los alcances de la afectación provocada en el país.

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