Batallas de farmear aura en CDMX: fechas, sedes y premios de la nueva competencia viral juvenil

Lo que comenzó como una expresión nacida en la cultura de los videojuegos y las redes sociales ahora llegará al mundo real. Las batallas de “farmear aura” se han convertido en una nueva tendencia juvenil que busca medir el carisma, la seguridad y la presencia de los participantes frente al público.

El concepto combina dos términos populares de internet. “Farmear”, utilizado originalmente en videojuegos, significa realizar acciones para acumular recursos o experiencia; mientras que “aura” representa la confianza, personalidad y energía que una persona proyecta ante los demás.

En la práctica, “farmear aura” consiste en demostrar una actitud dominante mediante poses, expresiones, seguridad y movimientos virales que generen impacto entre los espectadores.

¿Cuándo serán las próximas batallas de farmear aura?

Durante el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026, la Ciudad de México y el Estado de México recibirán diferentes encuentros donde los participantes podrán competir por demostrar quién tiene mayor presencia.

Las sedes anunciadas son:

🚨🇦🇷 ADOLESCENTES SE SIGUEN CONGREGANDO EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS



Las calles vuelven a ser escenario de los distintos torneos de “farmear aura”, una tendencia que reúne a jóvenes para competir y protagonizar situaciones cada vez más virales. pic.twitter.com/fgZuys6zqk — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) August 19, 2026

Sábado 22 de agosto

13:00 horas Monumento a la Revolución, CDMX Evento organizado por el creador de contenido Islas Vlogs.

15:00 horas Explanada de la estación Chabacano del Metro, CDMX Una segunda oportunidad para quienes quieran participar o presenciar los duelos.

16:00 horas Iglesia Santa Clara de Asís, Lerma, Estado de México La tendencia también llegará al territorio mexiquense.

Esto se puso muy six seven como dice la chaviza! Las batallas de farmear aura ya llegaron a Morelia!☝🏻🤝🏻🔥 pic.twitter.com/nh3UALoWYT — Changoonga.com (@michangoonga) August 17, 2026

Domingo 23 de agosto

15:00 horas Parque México, colonia Condesa, CDMX Evento convocado por el colectivo Proyecto Escolar.

¿Cómo funcionan las batallas de aura?

A diferencia de una batalla de rap o una competencia tradicional, aquí no existen canciones, coreografías o discursos preparados.

Los participantes se enfrentan cara a cara utilizando elementos como:

Miradas intensas.

Expresiones faciales.

Poses virales.

Seguridad corporal.

Referencias de memes, anime y cultura pop.

Movimientos populares de redes sociales.

El público tiene un papel importante, ya que las reacciones de los asistentes determinan quién logró transmitir mayor confianza y presencia.

¿Habrá que abrir una nueva sección?



‘Batallas de farmear aura’ pic.twitter.com/1I8DLE5NY6 — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) August 18, 2026

Consejos para ganar una batalla de farmear aura

Los organizadores y participantes suelen destacar algunos puntos clave:

Mantener la seriedad: La expresión corporal es fundamental; reírse o perder la concentración puede restar impacto.

Conocer las tendencias: Los gestos y referencias virales pueden ayudar a conectar con el público.

Dominar la presencia escénica: No basta con hacer movimientos llamativos; la seguridad personal es parte del reto.

Vestirse con confianza: El estilo y la forma de presentarse también forman parte del concepto de “aura”.

Premio de hasta 3 mil pesos

Uno de los elementos que impulsó la popularidad de estos eventos es el incentivo económico.

Los encuentros anunciados en el Monumento a la Revolución y el Parque México contemplan un premio de hasta 3 mil pesos en efectivo para el ganador.

Los organizadores señalaron que cualquier persona puede participar, sin un límite específico de edad, siempre que tenga la confianza para enfrentarse al reto frente a los espectadores.

De los videojuegos a las calles

El fenómeno de “farmear aura” refleja cómo los lenguajes digitales están transformando nuevas formas de entretenimiento fuera de internet.

Una expresión que nació como meme en plataformas como TikTok e Instagram ahora se convierte en una competencia presencial donde la personalidad, el estilo y la capacidad de llamar la atención son los principales atributos para ganar.