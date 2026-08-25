Clima en Campeche este miércoles 26 de agosto: Onda Tropical 32 dejará lluvias fuertes

La llegada de la onda tropical número 32 favorecerá lluvias fuertes en Campeche durante este miércoles 26 de agosto, aunque el ambiente continuará caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40 grados Celsius.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, principalmente en el suroeste del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento.

La nueva onda tropical ingresará a la península de Yucatán e interactuará con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que incrementará la probabilidad de tormentas en la región. Para Campeche también se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

A pesar de las lluvias, el calor no dará tregua y el termómetro oscilará entre los 35 y 40 grados Celsius. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos en zonas bajas, caída de ramas y reducción de visibilidad durante las tormentas.

JGH