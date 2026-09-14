La Granja VIP 2026: ¿Quién salió este domingo 13 de septiembre?

La aventura de La Granja VIP 2026 tuvo a su primera participante fuera de competencia. Tras una semana marcada por alianzas, nominaciones y tensiones entre los habitantes de la granja, el público decidió que Abigail Pak, conocida como “La Coreañera”, debía abandonar el programa.

La eliminación ocurrió durante la transmisión del domingo 13 de septiembre, cuando se anunció que la acordeonista de 22 años no obtuvo los votos suficientes para continuar en el reality. Manelyk González, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras “Bicolor” sí recibieron el respaldo necesario para permanecer en la competencia.

¿Cómo se definió la primera eliminación?

La placa de nominados tomó forma después del Juego de la Salvación, en el que María Karunna consiguió el triunfo y obtuvo el poder de La Traición.

Karunna decidió utilizar primero su beneficio para salvar a Mónica Escobedo. Posteriormente, envió directamente a Manelyk González a la gala de eliminación, una decisión que generó tensión entre ambas participantes.

Los otros nominados, Rafa Mercadante y Kevyn Contreras, llegaron a la placa como resultado de La Asamblea, dinámica en la que los propios integrantes del reality votaron para elegir a los participantes que enfrentarían la decisión del público.

Durante la gala también se conocieron las preferencias de los propios granjeros. Antes del resultado definitivo, Kevyn Contreras y La Coreañera fueron señalados como los participantes que más votos recibieron de sus compañeros para abandonar la competencia.

Finalmente, el público determinó el resultado. Manelyk, Mercadante y Contreras continuaron en La Granja VIP, mientras que Abigail Pak se convirtió en la primera eliminada de la temporada.

¿Quién es Abigail Pak, “La Coreañera”?

Abigail Yeri Pak, conocida artísticamente como “La Coreañera”, tiene 22 años y se desempeña como acordeonista y creadora de contenido. Antes de entrar al reality ya había ganado notoriedad en redes sociales gracias a sus presentaciones musicales.

Pak nació en San Antonio, Texas, en 2004. Sus padres llegaron a Estados Unidos después de migrar desde Corea del Sur y su madre es mexicana, por lo que la artista creció con influencias de las culturas coreana, estadounidense y mexicana.

Su relación con la música comenzó desde pequeña. A los 13 años inició estudios de piano, aunque posteriormente encontró en el acordeón el instrumento que definiría su carrera y su identidad artística.

Con el paso del tiempo, La Coreañera construyó una propuesta musical que mezcla la tradición del acordeón con ritmos sonideros y cumbia. Ella misma relaciona esta combinación con la llamada cultura de barrio mexicana y con su experiencia como hija de inmigrantes coreanos.

Su presencia en redes sociales también fue fundamental para impulsar su popularidad. Bajo el sobrenombre de “la reina del acordeón”, comparte canciones y actuaciones en vivo, además de mostrar parte de su historia personal.

Durante su estancia en La Granja VIP, la joven habló con sus compañeros sobre las diferencias entre las costumbres de sus padres y la manera en que ella expresa sus emociones. También contó que tiene una familia adoptiva mexicana que la ha acompañado y apoyado a lo largo de su vida.

¿Quiénes son los peones de la segunda semana?

Tras la primera eliminación, también quedaron definidos los participantes que tendrán que asumir las tareas más pesadas dentro de la granja. Julio Camejo, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero fueron elegidos por sus compañeros, mientras que el público seleccionó a Kunno como el cuarto peón.

Los peones tienen una condición diferente al resto de los concursantes: deben realizar los trabajos más exigentes del campo y reciben una cantidad menor de alimento durante la semana.

¿Cuántos participantes quedan en La Granja VIP 2026?

La segunda temporada comenzó con un elenco de 20 granjeros. Después de la salida de Abigail Pak, permanecen 18 concursantes activos y todavía está pendiente la incorporación de un participante más.

Entre los integrantes que continúan se encuentran Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Avilés, Kevyn Contreras, Kunno, Rafael Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, La Bebeshita, Natalia Alcocer, Manelyk González, Pimpinela Escarlata, Mario “Mono” Osuna, Pascal Nadaud, Azalia Ojeda y Julio Camejo.

La producción todavía no ha informado cuándo llegará el granjero que falta para completar el elenco de La Granja VIP 2026.