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Campeche / Sucesos

Zanja sin señalización provoca accidente en colonia Nueva Esperanza, Champotón

Una zanja volvió a convertirse en un riesgo para automovilistas en Champotón, luego de que una camioneta cayera en ella durante la noche del domingo. No hubo personas lesionadas, pero sí daños materiales.

Por Jorge May

14 de sept de 2026

1 min

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La zanja que vecinos denunciaron vuelve a provocar un accidente
La zanja que vecinos denunciaron vuelve a provocar un accidente

Una camioneta Toyota Hilux, placas CU7298A del Estado de Campeche, terminó en una zanja por la colonia Nueva Esperanza, en Champotón.

El accidente ocurrió la noche de este domingo sobre la calle 15B, esquina con calle 10 de la colonia antes referida.

Según testigos, el guiador de la camioneta no se percató de la zanja, y al incorporarse a la calle 15 B terminó por quedar averiada.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes abordaron al guiador de la unidad. Por fortuna, no hubo lesionados, sólo daños materiales de consideración.

Se logró saber que el caso sería atendido mediante la aseguradora de los propietarios de la unidad afectada.

El peligro de esta zanja ya había sido externado por moradores de la zona, quienes habían solicitado a las autoridades la colocación de preventivos, precisamente para evitar otro accidente. Es el segundo que ocurre, según moradores.

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