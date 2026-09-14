Detienen en Zapopan a ‘El Canguro’, presunto operador ligado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos

Autoridades mexicanas detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Ángel “N”, alias “El Canguro”, señalado como presunto operador de un grupo delictivo relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La captura fue resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos, lo que permitió ubicar al sospechoso y desplegar un operativo coordinado para su detención.

Durante la acción fueron asegurados un arma de fuego, municiones y diversas dosis de una sustancia con características similares a droga.

¿Quién es ‘El Canguro’ y de qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones referidas por las autoridades, Ángel “N” sería un operador logístico encargado de coordinar actividades relacionadas con la distribución y venta de drogas sintéticas.

Las indagatorias lo vinculan con operaciones en las ciudades de Seattle y Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos.

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Las autoridades no detallaron qué organización criminal estaría relacionada con el detenido ni precisaron el tiempo durante el cual habría participado en estas actividades.

Operativo fue resultado de intercambio de inteligencia

La localización de “El Canguro” en Zapopan se concretó a partir de información compartida entre instituciones de ambos países.

Tras identificar su ubicación, las autoridades implementaron el operativo que derivó en su captura y en el aseguramiento de los objetos encontrados.

El detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones y determinará las diligencias correspondientes.

En Jalisco, como resultado del intercambio de información de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Ángel “N”, alias “Canguro”, identificado como operador logístico de un grupo delictivo vinculado… pic.twitter.com/hEszsMDmD2 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 13, 2026

Autoridad definirá situación jurídica de Ángel “N”

Por el momento, las autoridades lo identifican como presunto integrante u operador de una estructura dedicada al traslado y distribución de drogas.

Será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica y establezca, con base en las pruebas presentadas, las responsabilidades que correspondan.

La detención se suma a los operativos de cooperación entre México y Estados Unidos contra redes presuntamente vinculadas con el tráfico internacional de drogas sintéticas.

IO