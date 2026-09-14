Vivienda para el Bienestar suma 667 mil casas contratadas; meta sexenal alcanzará a 12 millones de familias

El Gobierno de México presentó este lunes 14 de septiembre un balance del sector vivienda como parte del desglose del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel; la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, y el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expusieron los avances en construcción de vivienda, mejoramiento, reestructuración de créditos, escrituración y colocación de financiamientos.

La meta general del programa contempla beneficiar a 12 millones de familias a lo largo del sexenio, mediante distintas líneas de acción.

¿Cuántas viviendas del Bienestar ya están contratadas?

Edna Vega informó que ya están contratadas 667 mil viviendas dentro de la meta sexenal de 1.8 millones de casas nuevas.

Ese universo corresponde a 766 proyectos y representa un avance de 37% sobre la meta total. La inversión acumulada asciende a 75 mil 75.9 millones de pesos.

Noticia Destacada “La salud es un derecho": Sheinbaum anuncia 641 consultorios del IMSS-Bienestar y nuevas obras de salud en Hidalgo

De las viviendas contratadas, 277 mil ya se encuentran en proceso de obra. Además, 89 mil viviendas ya fueron asignadas o colocadas entre familias beneficiarias.

La titular de Sedatu señaló que 64 por ciento de las personas beneficiarias de estas asignaciones son mujeres y 36 por ciento hombres.

Conavi reporta avance en vivienda nueva, mejoramientos y escrituras

Dentro de la meta específica de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que contempla 500 mil viviendas, ya existen 148 mil contratadas y 76 mil en obra, equivalente a un avance de 30 por ciento.

En materia de mejoramiento de vivienda, la Conavi ha otorgado 127 mil apoyos, con una inversión de 5 mil 680 millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo. Son 12 millones de familias beneficiadas con 5 ejes de la política de Vivienda para el Bienestar, informa @EdnaElenaVegaR1 pic.twitter.com/vhDjlXsHdP — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 14, 2026

Vega también informó que se tiene un avance de 34 por ciento en certeza jurídica, con 337 mil escrituras. Añadió que entre lo que resta de 2026 y 2027 están listas para entregarse 714 mil escrituras adicionales.

Fovissste beneficia a más de 321 mil familias con créditos reestructurados

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, detalló que el programa para atender créditos impagables ha beneficiado a 321 mil 210 familias, de una meta de 400 mil.

Las medidas incluyen condonaciones, descuentos, congelamientos, reestructuras y liquidaciones.

Para otros 78 mil 790 créditos se aplica una reestructura de UMA a pesos, con pago fijo, tasa de interés fija de 9 por ciento y posibilidad de quitas cuando corresponda.

#MañaneraDelPueblo. En el @FOVISSSTEmx hay un avance en 321 mil 210 familias beneficiadas para reestructurar créditos impagables. pic.twitter.com/5YC1UjoBdK — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 14, 2026

En los primeros dos años de la administración, Fovissste otorgó 59 mil 434 créditos por 66 mil 47 millones de pesos.

Dentro del programa Fovissste Mujeres, 16 mil 171 servidoras públicas y pensionadas han recibido financiamiento, con una inversión de 19 mil millones de pesos.

Fovissste vuelve a construir vivienda después de 34 años

Maldonado Meza informó que, tras la reforma a la Ley de Vivienda, el Fovissste retomó la construcción directa de vivienda después de 34 años.

El organismo colocó la primera piedra del conjunto habitacional Carmen Serdán, en Puebla, que contará con 512 viviendas.

También se prepara el inicio de un proyecto en Hidalgo y, hasta ahora, el instituto dispone de reserva territorial para construir más de 6 mil viviendas.

#MañaneraDelPueblo. Se han otorgado 59 mil 434 créditos de vivienda a través del @FOVISSSTEmx pic.twitter.com/CIYw8wsmUM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 14, 2026

Infonavit reestructura 4.8 millones de créditos impagables

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que la administración recibió 4 millones 856 mil créditos impagables.

Todos esos financiamientos fueron reestructurados al cierre de 2025.

Del total, 536 mil créditos fueron liquidados por completo, mientras que 4 millones 320 mil recibieron reducciones en cobros, mensualidades fijas y menores tasas de interés.

Romero Oropeza agregó que la cartera vencida del instituto bajó de 29 por ciento en septiembre de 2024 a 27 por ciento en agosto de 2026.

Infonavit coloca 1.3 millones de créditos y 37 mil viviendas

Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, Infonavit colocó 1.3 millones de créditos hipotecarios y de mejora de vivienda, con una derrama de 681 mil millones de pesos.

A esa cifra se suman 54 mil 400 millones de pesos invertidos en la construcción de Vivienda para el Bienestar, para una derrama acumulada de 735 mil millones de pesos.

En cuanto a vivienda nueva, el instituto reportó 37 mil 400 casas colocadas entre derechohabientes en 124 desarrollos ubicados en 70 municipios de 29 estados.

De los beneficiarios, 52 por ciento son mujeres y 48 por ciento hombres. Además, 88 por ciento gana entre uno y 1.5 salarios mínimos.

#MañaneraDelPueblo. Explica Octavio Romero Oropeza, director de @Infonavit, la reestructuración de los 4 millones 856 mil créditos de vivienda impagables: 536 mil son créditos liquidados y 4 millones 320 mil son créditos renegociados en mejores condiciones. pic.twitter.com/sdkgEOZzlw — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 14, 2026

Sheinbaum estima impacto de 1.2% del PIB anual

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, al sumar las inversiones de Infonavit, Fovissste, Conavi y Sociedad Hipotecaria Federal, el programa de vivienda representa alrededor de 1.2 por ciento del PIB anual.

Recordó que la estrategia contempla 1.8 millones de viviendas nuevas, otros 1.8 millones de créditos para mejoramiento, la reestructura de créditos para 5.1 millones de familias, al menos un millón de escrituras y financiamientos tradicionales.

Con este conjunto de acciones, la meta sexenal es beneficiar a 12 millones de familias.

Sheinbaum añadió que, si cada vivienda genera alrededor de cuatro empleos, las más de 600 mil casas ya contratadas representan aproximadamente 2.4 millones de empleos asociados.

IO