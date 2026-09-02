Fito Páez: ‘El mundo cabe en una canción’ llega a Netflix; fecha de estreno y de qué trata

La historia de Fito Páez llegará a una nueva audiencia con El mundo cabe en una canción, un documental argentino que explora distintas etapas de la vida del reconocido músico, desde sus grandes éxitos hasta los momentos personales que pusieron a prueba su carrera.

¿Cuándo se estrena ‘Fito Páez: el mundo abe en una canción’?

Los seguidores del cantante ya tienen una fecha para marcar en el calendario. ‘Fito Páez: el mundo cabe en una canción’ estará disponible en Netflix a partir del 3 de septiembre de 2026.

La producción podrá ser vista únicamente por quienes tengan una suscripción activa a Netflix, por lo que será necesario contar con una cuenta en la plataforma para acceder al contenido.

¿De qué trata el documental de Fito Páez?

Bajo la dirección de Matías Gueilburt, la producción propone un recorrido por la vida del músico argentino desde una perspectiva personal, con especial atención en uno de los episodios que modificó su ritmo profesional: el accidente que sufrió en 2024.

Aquel acontecimiento llevó a Fito Páez a hacer una pausa en su actividad musical y adoptar un ritmo más tranquilo dentro de la industria. El documental parte de ese momento para mostrar una faceta diferente del artista.

La cinta también se acerca a la parte más vulnerable e íntima de Páez. El público podrá conocer aspectos de su vida que van más allá de los escenarios, mientras se repasan sus conciertos, giras, triunfos y los momentos complicados que han acompañado su trayectoria.

Una mirada diferente a la carrera de Fito Páez

Más que un repaso de sus éxitos, El mundo cabe en una canción busca presentar al cantante desde una perspectiva cercana y personal, con énfasis en las experiencias que han influido en su vida y en su relación con la música.

Para los fanáticos de Fito Páez, el documental representa una oportunidad para acercarse a una etapa poco explorada de su historia y conocer cómo enfrentó algunos de los momentos más difíciles de su carrera.

¿Cómo se llama la serie de Fito Páez en Netflix?

El catálogo de Netflix también cuenta con una producción dedicada a la vida del artista: El amor después del amor.

La serie biográfica se estrenó el 26 de abril de 2023 y está integrada por ocho episodios. La historia recorre alrededor de 30 años de la vida de Fito Páez y muestra diferentes momentos de su trayectoria personal y musical.

Así, quienes quieran conocer más sobre el intérprete pueden complementar el document con esta serie biográfica disponible en la plataforma.