Liga BBVA MX reprograma cinco partidos del Apertura 2026 por la Leagues Cup

LIGA BBVA MX informa la reprogramación de cinco partidos correspondientes al Torneo Apertura 2026, derivado de la participación de los clubes Toluca, León, América y Rayados en las Semifinales, Final y tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

De acuerdo con el comunicado 064/2026, la modificación tiene su fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia de la Temporada 2026-2027, que regula los cambios de fechas y horarios en los calendarios de juego cuando existe actividad de clubes en torneos oficiales.

Los partidos reprogramados de la Jornada 7 son los siguientes: Pumas vs León, el 10 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario; Puebla vs Toluca, el 15 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc; América vs Xolos, el 28 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Banorte; y Querétaro vs Rayados, el 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora.

La Liga BBVA MX informa la reprogramación de partidos del Torneo Apertura 2026 por la Fase Final de la Leagues Cup. 📰👇 pic.twitter.com/lARKuindhh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

En cuanto a la Jornada 8, el partido León vs Atlético de San Luis se disputará el 14 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp.

La Liga BBVA MX agradeció la disposición de los clubes para realizar estos ajustes al calendario, en cumplimiento de la participación internacional de los equipos mexicanos y con apego al Reglamento de Competencia vigente.