Discusión de pareja genera reporte de atropellamiento en Ciudad Natura en la Región 260 de Cancún

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia se registró la noche de este miércoles sobre el Arco Vial, a la altura de la segunda entrada del fraccionamiento Ciudad Natura, en la Región 260, luego de que se reportara que una mujer presuntamente había sido atropellada.

El llamado de auxilio generó una rápida respuesta de elementos policiacos y paramédicos, quienes se trasladaron hasta el punto señalado para verificar la situación y brindar atención a la supuesta víctima.

A su llegada, los cuerpos de emergencia realizaron una inspección en la zona y localizaron a la mujer que había sido señalada como posible víctima de un hecho de tránsito. Sin embargo, tras entrevistarse con ella y revisar las condiciones del lugar, se descartó que hubiera ocurrido un atropellamiento.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y momentos antes habría sostenido una discusión con su pareja sentimental. La situación habría provocado el reporte que alertó a las autoridades sobre un supuesto accidente.

Los paramédicos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que la mujer no presentaba lesiones que requirieran traslado hospitalario. Asimismo, los agentes verificaron que no existieran indicios de algún accidente vehicular ni personas lesionadas en los alrededores.

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Ante esta situación, el reporte fue considerado una falsa alarma, por lo que no fue necesario implementar un operativo mayor ni solicitar la intervención de otras unidades de emergencia.

Durante algunos minutos, la presencia de las patrullas y de los paramédicos generó expectación entre automovilistas y habitantes de la zona, debido a que el reporte inicial hacía referencia a una persona que supuestamente había sido arrollada sobre una de las vialidades de acceso al fraccionamiento.

Una vez descartada cualquier situación de riesgo y confirmado que no había personas lesionadas, los cuerpos de seguridad y atención prehospitalaria concluyeron su intervención y se retiraron del sitio.

La mujer involucrada también abandonó el lugar posteriormente, quedando sin mayores consecuencias el incidente que inicialmente movilizó a las autoridades por un supuesto atropellamiento.