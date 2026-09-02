Alerta por lluvias en Campeche del 3 al 6 de septiembre: Ondas tropicales traerán tormentas fuertes a intensas

Las lluvias podrían incrementar su intensidad en Campeche durante lo que resta de la semana y el próximo fin de semana, debido a la llegada de nuevas ondas tropicales y su interacción con sistemas atmosféricos que favorecerán una mayor inestabilidad sobre la Península de Yucatán.

Noticia Destacada Onda Tropical 34: ¿Cuándo regresarán las lluvias a Campeche?

Para este jueves 3 de septiembre se prevé la llegada de una nueva onda tropical que prolongará el potencial de precipitaciones en la región, mientras que entre viernes y sábado se aproximaría otro sistema tropical. A estas condiciones se sumará la presencia de un vórtice ciclónico en niveles superiores de la troposfera, que podría favorecer el desarrollo de tormentas de mayor extensión e intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, durante los próximos días podrían presentarse lluvias de 25 a 50 milímetros, aunque de manera puntual los acumulados podrían alcanzar entre 75 y 100 milímetros, particularmente en sectores de Campeche y Yucatán. La interacción de los diferentes sistemas mantendría las condiciones lluviosas incluso durante el fin de semana y podría extenderlas hacia el inicio de la próxima semana.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de abundante actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, además de posibles turbonadas capaces de provocar caída de ramas, árboles y afectaciones en estructuras frágiles. Tampoco se descarta la caída aislada de granizo de pequeño tamaño durante las tormentas más intensas.

Otro de los principales riesgos será la cantidad de lluvia que podría caer en periodos relativamente cortos. Los acumulados previstos podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones puntuales, por lo que se recomienda tomar precauciones principalmente durante el desarrollo de tormentas fuertes.

Aunque septiembre comienza con un panorama de mayor actividad lluviosa, por el momento no se prevé la amenaza directa de algún ciclón tropical para Campeche. Sin embargo, las ondas tropicales que cruzarán la región durante los próximos días podrían mantener condiciones favorables para precipitaciones importantes.

El escenario apunta, por lo tanto, a un jueves lluvioso y un fin de semana con posibilidad de tormentas fuertes a puntualmente intensas en Campeche, por lo que será importante mantenerse pendiente de los avisos oficiales y de la evolución de las condiciones meteorológicas.

JGH