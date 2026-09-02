DLD despide a Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo: “No tenemos palabras”

La agrupación DLD ha usado sus redes sociales para externar de manera pública sus condolencias por la muerte de Jonathan Meléndez, conocido como "Honas", fundador y tecladista de la banda Camilo Séptimo. En su mensaje; la banda rechazó los hechos ocurridos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

En el mensaje compartido por la agrupación, los integrantes expresaron su dolor e indignación ante el asesinato del músico y de su familia. Aunado a esto; mandaron condolencias a su familia y amigos, palabras que fueron apoyadas por los seguidores y fanáticos de la música.

Noticia Destacada Asesinan a Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo, junto con su familia en Atizapán; hay dos detenidos

¿Qué dijo DLD ante la muerte de Jonathan Meléndez?

Por medio de su página de Facebook, los integrantes de DLD compartieron un emotivo mensaje dirigido a la familia y amigos del músico, así como a sus compañeros de agrupación; expresando que se unen al dolor que ha llegado a los más cercanos de Jonathan Meléndez.

“No tenemos palabras, solo indignación y tristeza por este doloroso suceso que deja una huella en nuestra sociedad y en nuestros corazones, que tú y tu familia tengan mucha luz en su camino querido amigo", expresaron en el comunicado, sumándose a las diversas manifestaciones de luto que sacudieron a la escena musical.

El crimen provocó un operativo de emergencia por parte de las autoridades. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se logró la detención de dos presuntos responsables de los hechos. Las investigaciones iniciales señalan que uno de los implicados mantenía una relación de negocios previa con una de las víctimas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal