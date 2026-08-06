Romero y mal de ojo: el ritual que promete alejar las malas energías

El romero se ha convertido en uno de los elementos más populares dentro de los rituales de limpieza energética. De acuerdo con distintas tradiciones esotéricas, esta planta se utiliza para buscar protección y alejar las llamadas energías negativas, entre ellas el conocido mal de ojo. Sin embargo, es importante señalar que estas creencias no cuentan con evidencia científica que las respalde.

Dentro de la tradición popular, el mal de ojo se relaciona con una supuesta carga de energía negativa provocada por miradas asociadas con la envidia, los celos o las malas intenciones. Aunque no existe una base científica que confirme su existencia, millones de personas realizan rituales simbólicos como una forma de fortalecer su bienestar emocional y espiritual.

El romero ocupa un lugar especial en este tipo de prácticas debido a que, desde hace siglos, se le atribuyen propiedades de protección, purificación y renovación. Además, su aroma suele asociarse con la claridad mental y la búsqueda del equilibrio, por lo que muchas personas lo emplean para simbolizar el alejamiento de las malas vibraciones y la atracción de paz.

¿Cómo hacer el ritual con romero?

Quienes siguen estas prácticas recomiendan realizar el ritual durante la mañana o al atardecer, aunque puede llevarse a cabo cualquier día. Para ello se necesitan los siguientes materiales:

Un pequeño ramo de romero fresco .

. Un recipiente con agua.

Un puñado de sal de grano.

Una vela blanca.

Un recipiente resistente al calor (opcional).

El procedimiento consiste en buscar un espacio tranquilo, encender la vela como símbolo de protección y colocar el romero junto con la sal dentro del recipiente con agua. Posteriormente, se introducen las manos en el agua mientras se visualiza la salida de la energía negativa.

Después, el ramo de romero se pasa suavemente alrededor de la cabeza, hombros, pecho y espalda con movimientos de arriba hacia abajo, como parte del acto simbólico de limpieza. Si se cuenta con romero seco, algunas personas también acostumbran quemar unas hojas para que el humo recorra las habitaciones del hogar.

Al concluir el ritual, la tradición recomienda agradecer por la protección recibida y dejar que la vela se consuma en un lugar seguro. Asimismo, se aconseja no reutilizar el romero, ya que, según estas creencias, habría absorbido la energía que se buscaba eliminar. Lo habitual es enterrarlo en una maceta o jardín, o desecharlo lejos de casa.

¿Cuáles son las señales del mal de ojo?

Desde la perspectiva del esoterismo, algunas personas consideran que ciertos síntomas podrían relacionarse con el mal de ojo. Entre ellos mencionan el cansancio constante, dolores de cabeza frecuentes, sensación de pesadez, mala suerte repentina, caída excesiva del cabello, insomnio y un ambiente tenso dentro del hogar.

No obstante, estos síntomas también pueden estar asociados con distintas condiciones médicas o emocionales. Si las molestias físicas o psicológicas son persistentes, lo recomendable es acudir con un profesional de la salud para recibir una valoración adecuada.