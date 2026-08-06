Llamada anónima provoca intenso operativo en Calkiní que deja tres detenidos

Una llamada anónima al 911 originó un fuerte operativo de elementos de la Policía Municipal, quienes fueron alertados de que unos sujetos estaban armados y que iban a entregar estupefacientes en una conocida cantina del lugar. Los agentes no pudieron ingresar, sin embargo, lograron la retención de tres sujetos con un paquete que recogieron en el pavimento, ya que los sospechosos lo soltaron al momento que los vieron llegar.

Los hechos ocurrieron este jueves sobre la calle 20, entre 21 y 23, de la colonia Centro de esta ciudad de los Cantares, justo frente a una conocida cantina donde se estaban estacionando cuando de pronto les cayó la ley, por lo que no pudieron escapar.

Fueron detenidos por los elementos policiacos quienes recibieron la alerta del C5, que a su vez tuvo una llamada anónima de que estos sujetos presuntamente portaban armas de fuego, por lo que se movilizó un convoy de la Policía Municipal quienes lograron detenerlos.

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Este fuerte operativo generó caos en dicha calle, donde curiosos fueron sorprendidos más por la detención de estos jóvenes en flagrancia con una bolsa café de papel que contenía productos nocivos para la salud, por lo que los probables delincuentes soltaron el sobre que recogieron los policías que al revisarlo encontraron envoltorios de nylon con pedazos similares al cristal.

Los sujetos fueron retenidos y les leyeron sus derechos, de igual forma fueron aseguradas dos motociclistas con las que operaban. Sospechosos y todos los indicios fueron puestos a disposición de la representación de la Fiscalía General del Estado de Campeche en Calkiní.

De ninguna de las dos motocicletas, una de la marca Italika y una deportiva todo terreno, los detenidos pudieron comprobar la propiedad ni presentar la documentación. Las autoridades determinarán la situación jurídica de cada uno de estos jóvenes.