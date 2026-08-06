México rompe récord histórico de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2026

La delegación de México volvió a escribir una página histórica en el deporte regional al imponer un nuevo récord de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con la presea número 146, conseguida en Santo Domingo 2026, el representativo nacional dejó atrás la mejor marca que había establecido apenas tres años antes en San Salvador.

El protagonista de este logro fue el halterista Jorge Cárdenas, quien conquistó el oro que permitió a la delegación mexicana superar las 145 preseas doradas alcanzadas en la edición de 2023. Lo más destacado es que la nueva marca se consiguió cuando aún restaban dos días de actividades, por lo que la cifra todavía puede aumentar.

En la prueba de levantamiento de pesas, dentro de la categoría de 71 kilogramos en la modalidad de arranque, Jorge Cárdenas aseguró el primer lugar tras levantar 150 kilogramos en su segundo intento. Con ese resultado, además de subir a lo más alto del podio, quedó registrado como el atleta que entregó la medalla histórica para el deporte mexicano.

El triunfo del pesista representó mucho más que una victoria individual. La actuación de Jorge Cárdenas marcó el momento en que México rebasó un registro que parecía complicado de superar, luego del desempeño sobresaliente que tuvo la delegación nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

En aquella edición disputada en territorio salvadoreño, México finalizó como líder absoluto del medallero con 145 medallas de oro, además de 108 preseas de plata y 100 de bronce, para un total de 353 metales, cifra que se convirtió en la mejor actuación del país en la historia del certamen.

Ahora, durante la competencia en Santo Domingo 2026, el nuevo récord llegó con un medallero que, al momento de alcanzar el oro 146, también contabilizaba 96 medallas de plata y 92 de bronce, resultados que confirman el dominio de la delegación mexicana en la justa regional y que aún podrían incrementarse antes del cierre de las competencias.